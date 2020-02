ÜLEVAADE | Kadõrovi kriitikuid tabab Euroopas üks vägivaldne surm teise järel

Euroopas ja Lähis-Idas end sisse seadnud tšetšeenide mõrvarada ulatub nüüdseks rohkem kui kümne aasta kaugusele, ohvriks on langenud nii endisi väepealikke kui ka valitsuskriitikuid. Üha sagedasemad on aga juhtumid, kus tapetuks on isik, kel poleks olnud võimalik Kadõrovit kuidagi ohustada. Nende süüks oli hoopis see, et nad läksid oma pahameelt Tšetšeenias toimunu üle väljendama Instagrami või Youtube'i, kirjutab Guardian.

Sel kuul tapetud Imran Alijevit tundnud advokaat sõnas mõrva järel portaalile Caucasian Knot, et paar päev oli enne mehe surma oli tal olnud Tšetšeeniast külaline. Mees oli Alijevilt ühes terviseküsimuses abi palunud ja nad olid kahekesi koos Belgiast Lille'i sõitnud. Seal nähti Alijevit viimast korda elusana, temaga kaasas olnud isik haihtus aga otsekui õhku. Prantsusmaale oli Alijevit olnud tarvis aga meelitada seetõttu, et Belgias oli ta pandud politseivalve alla.