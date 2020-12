ÜLEVAADE | Järgmisel aastal Briti-reisilt enam juustu ja liha kaasa tuua ei tohi. Mis tavakodaniku jaoks veel muutub?

Välisminister Urmas Reinsalu ütles sissejuhatuseks, et Euroopa-Briti kaubakõneluste tulemus on siiani lahtine. Jätkub lootus, et lepe viimasel hetkel sõlmitakse, vastasel juhul hakkavad Eesti ja Suurbritannia vahel kehtima WTO lepetega ette nähtud tollitariifid. Reinsalu sõnul on läbirääkijatel endiselt erimeelsusi, mis puudutavad EL-i kalurite juurdepääsu Briti vetele, kaubavaidluste lahendamise reegleid ning EL-i nõuet, et toodete ohutusele ja kvaliteedile kehtiksid Suurbritannias vähemalt sama ranged eeskirjad kui meil.

Impordi- ja ekspordireeglite osas pole seetõttu midagi kindlat teada, tavakodanike jaoks aga on paljud küsimused lahendatud juba aasta alguses jõustunud Brexiti-leppe ja muude lepetega. “On sõlmitud rida valdkondlikke kokkuleppeid, mis puudutavad justiitskoostööd, sotsiaalkindlustust, riigihankeid, lennu- ja maanteetransporti, energeetikat, tuumaohutust, andmete liikumist – see info on meil olemas,” märkis Reinsalu. Samuti on teada näiteks reisijatele ja Suurbritannias elavatele Eesti kodanikele kehtivad nõuded.





Välismaal elamine ja töötamine. Neile Eesti kodanikele, kes on end järgmise aasta 30. juuniks registreerinud Ühendkuningriigi püsielanikuks, jäävad kehtima samad reeglid nagu varem. Välisministeeriumi andmeil on seda võimalust kasutanud juba 11 000 Eesti kodanikku. Hiljem saabujatele hakkavad juulist kehtima Briti immigratsioonireeglid (vaata elamis- ja tööloa taotlemise korda Briti valitsuse kodulehelt). Sama lugu on Suurbritannia kodanikega, kes on siia kolinud enne käesoleva aasta lõppu. Pärast seda saabuvad britid peavad taotlema juba elamisluba. Ka töötamisõigust saavad nad edaspidi samadel tingimustel nagu Venemaa või Keenia kodanikud.

Viisad ja kindlustus. Enne juulit saabujatele pole Briti viisa taotlemine vajalik. Alates juulist kehtib kord, et EL-i kodanik võib viisavabalt Suurbritannias viibida kuni kuus kuud. Kuni 2021. aastani pääseb riiki ka ID-kaardiga, seejärel nõutakse passi, mis peab kehtima viibimise lõpuni (erandiks Briti elamisloaga eestlased, kes saavad endiselt kasutada ID-kaarti). “Kuna tähtajad on lühikesed ja kipuvad ununema, soovitame juba praegu kehtiva passi kaasa võtta,” ütles siseministeeriumi rändepoliitika nõunik Harry Kattai. UK-sse sisenedes on vaja ka tervisekindlustust, kusjuures EL-i ravikindlustuskaart seal järgmisest aastast enam ei kehti. Britid saavad viisata Eestisse siseneda kuni 90 päevaks ja tohivad külastada ka teisi EL-i riike. Uus kord hakkab brittide jaoks kehtima jaanuarist, kuid pandeemiapiirangute tõttu on nende reisimine EL-i aasta alguses võimalik vaid erandjuhtudel.