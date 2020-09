ÜLEVAADE | "Jääd sa juba vait?". Trumpi ja Bideni esimene teledebatt möödus valede ja süüdistuste tähe all, mindi ka isiklikuks

USA 1. presidendikandidaatide debatt 2020

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Siin on lühikokkuvõte märgilistematest väidetest debatil. http://www.delfi.ee/article.php?id=91202283

Matti Aivar Lind: Ajakirjanik Herman Kelomees leiab oma kiiranalüüsis, et debati võitjaks on õige kuulutada endine asepresident Joe Biden, kuigi ta tegi enam-vähem sidusa argumentatsiooni esitamise kõrval ka mitmeid faktivigu. https://epl.delfi.ee/arvamus/kiiranaluus-ole-vait-loll-oled-koigi-aegade-halvem-usa-presidendivalimiste-debatt?id=91202267

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Lõpetuseks - debatt möödus Trumpi jaoks kaitsval positsioonil, Biden oli rünnakus. Ainus, mis Bideni jalgealust õõnestas oli tema poega puudutav uurimine. Delfist saab selle kohta lähemlt lugeda all toodud linkilt. Siiski debati alguses koroonakriisist rääkides ärritus Biden sedavõrd, et ütles Trumpile "Kas sa jääksid vait?". Trump kutsus seepeale Bidenit lolliks. http://www.delfi.ee/article.php?id=87650073

Matti Aivar Lind: Debatt on sellega läbi. Järgmisel nädalal samal ajal toimub asepresidendikandidaatide Mike Pence´i ja Kamala Harrise debatt.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Postihääletusega antud hääli ei saa mõjutada. https://eu.usatoday.com/story/news/politics/elections/2020/08/26/feds-local-election-systems-probed-mail-ballot-fraud-not-seen/5633052002/

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden väidab, et väliskaubanduse puudujääk Hiinaga on suurem, kui enne Trumpi. See ei vasta tõele. Viimase kuue aasta vältel on USA-Hiina kaubanduse puudujääk kõige madalamal tasemel. https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check/we-have-a-higher-deficit-with-china-now-than-we-did-before

Matti Aivar Lind: Trump: ma arvan, et ma toetun ülemkohtule, et otsustada posti teel saadetud häälte (seaduslikkuse) üle. Te minge hääletage kohapeal nagu vanasti. Valimissedeleid, (mis saadetakse posti teel), visatakse minema, visatakse jõgedesse. Meil on 80 miljonit (posti teel saadetavat) valimissedelit. Pettus on juba toimumas.

Matti Aivar Lind: Trump: kui rääkida posti teel saadetud häältest, siis see on katastroof. Nad saadavad miljoneid hääletussedeleid üle maa. Neid on leitud jõgedest. See saab olema pettus nagu ei kunagi varem. Me ei pruugi teada saada kuid, kes võitis, sest nende posti teel saadetud sedelitega läheb aega. See on pettus ja see on häbiväärne.

Matti Aivar Lind: Järgmiseks räägitakse valimiste korraldusest. Biden: laske inimestel hääletada. Minge ja hääletage. Hääletage ükskõik millisel viisil. Kui ma võidan, siis seda võetakse arvesse.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väitis eelmises plokis, et Portlandis toimunud vägivaldsetes protestides toetas kohalik šerif Trumpi, et meeleavaldajaid arreteerida. Šerif Mike Reese reageeris Twitteris, öeldes, et ta pole Trumpi otsust erivägedega sekkuda, toetanud. https://twitter.com/SheriffReese/status/1311125507757416449

Matti Aivar Lind: Biden: [Obama] administratsiooni ajal tõime me taastuvenergia hinnad alla. Mina jätkaksin taastuvenergiale üleliikumist. Me arendaksime elektrisõidukeid. Me looksime miljoneid töökohti, minnes üle rohelisele energiale. Ma taasühineksin Pariisi kliimaleppega.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Kaheldav. Trump väidab, et Euroopas süttivad puud lihtsamalt kui Californias. Sellega viitab ta osariikide puudulikule metsanduspoliitikale, mida ta püüab väidetavalt parandada. Sellele, kuidas puud lihtsamalt Euroopas süttivad ta tõendeid ei töö.

Matti Aivar Lind: Küsimusele, miks ta on loobunud mitmetest kliimanõuetest, sh astunud välja Pariisi kliimaleppest, vastas Trump, et tema soov on hindu alandada ja toetada majandust.

Matti Aivar Lind: Trump: ma tahan kristallselget õhku ja vett. Meil läheb fenomenaalselt, kui numbreid vaadata. Ma ei ole hävitanud meie ärisid. Kui räägime tulekahjudest, siis on vaja metsade eest hoolitseda. Ma arvan, et peaksime tegema kõike, mis on hea. Me istutame miljard puud.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trumpi väide, et Obama ajal oli majandus kehvemas olukorras, ei vasta tõele. Vastupidiselt - isegi pandeemia välja arvatult - oli Obama ajal töökohti rohkem kui täna. https://www.snopes.com/fact-check/obama-created-more-jobs-trump/?utm_source=lt&utm_medium=social&utm_campaign=d0929

Matti Aivar Lind: Järgmiseks teemaks on kliimamuutus.

Matti Aivar Lind: Trump juhib jutu taas Bideni pojale. Biden: ma olen oma poja üle uhke.

Matti Aivar Lind: Biden: selle presidendi ajal on riik muutunud nõrgemaks, haigemaks, vaesemaks, vägivaldsemaks ja lõhestatumaks. Ta on Putini sülekoer.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Eksitav. Vahepeal on NYT ajakirjanikud jõudnud üle vaadata ka Trumpi väite, et ta tõi tagasi jalgpalli. Kuna Ohio osariigi Ameerika jalgpalli meeskond keeldus riigiabist, mida Trump pakkus, siis märkisid nad selle väite kaheldavaks. https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check/i-brought-back-big-ten-football-it-was-me-and-im-very-happy-to-do-it-the-people-of-ohio-are-very-proud-of-me

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Trump keeldub hukka mõistmast valgete äärmuslaste tegevust USA-s, seeasemel nimetab Antifat terroristlikes tegevustes. Biden toob välja, et tema FBI direktor nimetas seda "ideoloogiaks". Trump reageerib: "Ma ei usu seda!". https://www.nbcnews.com/politics/congress/fbi-s-wray-says-antifa-more-ideology-group-undercutting-statements-n1240317?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Trump: ükski president ei ole teinud nii palju kui mina. Ei ole kunagi olnud administratsiooni, kes on teinud seda, mida mina olen teinud. Kõik oli hea, (kuni koroonaviiruseni). Me oleme üles ehitanud sõjaväe. Me hoolitseme oma veteranide eest.

Matti Aivar Lind: Mõlemalt küsitakse, miks peaksid inimesed just neid toetama.

Matti Aivar Lind: Trump: ma ütleksin, et ainus (vägivald), mida ma näen, tuleb vasakult. See on vasakpoolsete probleem.

Matti Aivar Lind: Biden: point on selles, et ta (Trump) ei taha asju rahustada. Selle asemel, et inimestega rääkida, tuua inimesed kokku, valab ta ainult õli tulle.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden väidab, et Trumpi ajal on kuritegevus kasvanud. See ei vasta tõele. https://twitter.com/factcheckdotorg/status/1311124919741231106

Matti Aivar Lind: Bidenilt küsitakse, mida tähendab politsei ümberkujundamine, millest demokraadid räägivad. Biden: mida ma toetan, on see, et politseil lastaks tegeleda probleemidega, mis neil on. Ainus, kes tahab kohalikult politseilt raha ära võtta, on tema (Trump). Ta on pakkunud välja kohaliku politsei eelarve vähendamise. Vastupidi, seda tuleb suurendada. Meil on vaja kogukonnapolitseid, kes teab kohalikke inimesi, sest see aitab kuritegevust vähendada. Trump: nad ei räägi sellest. Ta räägib politseilt raha ära võtmisest.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Õige. Bideni väide, et mustanahalised on kõige enam mõjutatud koroonast, vastab tõele. Nende suremus-, nakkumuskordaja on kaks korda suurem kui asiaatidel ning valgetel. https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race?platform=hootsuite" target="">https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Trump räägib, kuidas demokraatide juhitud linnades kuritegevus lokkab. "Kui ta (Biden) saab seda riiki kunagi juhtida nii, nagu ta seda tahab, siis meie äärelinnad oleksid kadunud ja te näeksite probleeme, mida te kunagi ei ole näinud," väidab Trump.

Matti Aivar Lind: Biden: me tahame seadust ja korda koos õiglusega.

Matti Aivar Lind: Trump: me peame tagasi minema selle riigi põhiväärtuste juurde. Inimestele õpetatakse meie riiki vihkama ja ma ei lase sel kunagi juhtuda. Biden: me ei tee seda. Inimesi peab teadvustama, kuidas teised inimesed end tunnevad. See toob suure muutuse. Me oleme kõik ameeriklased.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Biden pole mustanahalisi kutsunud superkurijategijateks ("Super predator"). Seda tegi Hillary Clinton aastal 1994.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump väidab, et on ajaloos teinud kõige rohkem mustanahaliste ameeriklaste heaks. See ei vasta tõele. Vastab tõele, et Trump on suurendanud rahastust mustanahaliste kolledžitele, kuid töötuse vähenemine vähemuste seas, kriminaalkaristustes rassivahe tegemine ning kogukondade intregeerimine on olnud Trumpi poliitikas puudu.

Matti Aivar Lind: Biden kiidab korrakaitsjaid, kuid ütleb, et nende seas on ka mõned halvad inimesed. "Me lahendame selle, me muudame seda nii, et meil on rohkem läbipaistuvst. Need politseinikud ei ole õnnelikud selle üle, mis juhtus Floydiga. Vägivald (protestijate poolt) ei ole samas kunagi õige."

Matti Aivar Lind: Trump: mina lasen inimesi vanglast välja. Sa (Biden) oled kohelnud mustanahalisi kõige halvemini. Sa kutsusid neid superkurjategijateks. Ja sa ei suuda isegi öelda sõna korrakaitse, sest kaotaksid oma vasakradikaalsed toetajad. Nad on sind ümber oma sõrme keeranud. Sa ei taha midagi kuulda seadusest ja korrast, mida inimesed tahavad.

Matti Aivar Lind: Biden: meie tahame kõigile võrdust. Kui George Floyd tapeti, oli Valge Maja ees rahumeelne meeleavaldus. Aga mida ta (Trump) tegi? Käskis politseil selle laiali lüüa. Tegemist on presidendiga, kes soovib külvata rassilist vaenu, rassilist lõhestatust. Te peate kuulama, mida ta räägib, vaatama, mida ta on teinud, ning see on olnud mustanahaliste jaoks katastroofiline.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Eksitav. Bideni poeg Hunter Biden pole seniste uuringute järgi teadaolevalt Moskva endiselt linnapea abikaasalt raha saanud. Siiski uurimine jätkub. https://www.politifact.com/article/2020/sep/30/examining-trump-claim-hunter-biden-got-35-million-/

Matti Aivar Lind: Järgmiseks teemaks on rassiküsimused.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump jätkab väitmist, et ta on toonud töökohad tagasi Ameerikasse. See ei vasta tõele. Tööstussektoris oli 2017. aasta veebruaris 12, 36 miljonit tööd, nüüd on 12.11. Väljaspool põllumajandussektorit oli töökohti 143 377 000, nüüd on 140 598 000. Isegi pandeemia välja arvestades, polnud USA majandus maailma kõige parem, nagu väidab Trump. https://www.nytimes.com/live/2020/09/29/us/debate-fact-check/i-had-to-close-the-greatest-economy-in-the-history-of-the-country

Matti Aivar Lind: Biden vaatab otse kaamerasse: Trump ei taha rääkida sellest, mida teil vaja on, mida on vaja Ameerika inimestel.

Matti Aivar Lind: Trump ja Biden jätkavad vaidlemist majandusküsimuste üle. Biden: vaadake mida ta on teinud, ta on teinud väga vähe. Meil on aegade suurim defitsiit. Trump vahetab teemat ja küsib Bidenilt tema poja äritegevuse kohta välisriikides, sh Venemaal. "Minu poeg ei teinud midagi valesti," väidab Biden.

Matti Aivar Lind: Trump väidab, et Obama ajal oli majanduse taastumine kõige aeglasem alates 1920ndatest.

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse maksudeklaratsioonide kohta, mille kohaselt ta maksis 2016. ja 2017. aastal pelgalt 750 dollarit riiklikku tulumaksu. "Ma maksin miljoneid dollareid makse, riiklikku tulumaksu. Ma maksin ühel aastal 38 miljonit, teisel aastal 27 miljonit. Te näete seda." Ta väidab, et ta oli enne presidendiks saamist eraettevõtja ja on loogiline, et ta ei taha maksta üleliia palju makse. "Ainult rumal inimene ei poe läbi [maksu]aukude."

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Moderaator küsib Trumpilt, kui palju ta maksis 2016. ning 2017. aastal makse. "Miljoneid dollareid" vastas ta. Seejärel ta jätkas, et ta ei tahtnud toona makse maksta, sest oli ärimees. NYT andis sel nädalal teada, et Trump maksis 2017. aastal 750 dollarit tulumakse.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump kordab ühe uuesti, et tema juhtimisel, sh COVID-19 kriisi vältel, on USA majandus olnud ajalooliselt kõige paremas olukorras. See ei vasta tõele. Viimase paarikümne aastaga on majandusnäitajad olnud kõrgemad tervelt 17 korral. https://www.factcheck.org/2020/08/trumps-talking-points/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Trump: mina tõin tagasi jalgpalli! Mul oli rõõm seda teha.

Matti Aivar Lind: Biden: miljonäridel ja miljardäridel on läinud koroonaviiruse kriisi ajal väga hästi. Aga inimesed, kes te elate väikestes linnades, küsige endalt, kuidas teil läheb. Temast (Trumpist) saab esimene president, kelle ametiajal on töökohtade arv vähenenud. Me ei saa majandust taastada, kui me ei lahenda koroonaviiruse küsimust. Väikesed ärid surevad. Ta peab hakkama tegema tööd ja hoolitsema inimeste eest, et saaksime ohutult avaneda.

Matti Aivar Lind: Trump: meie riik tuleb tagasi rekordilise hooga. Meil ei ole vaja inimest, kes tahab selle taas sulgeda.

Matti Aivar Lind: Trump: me oleme üles ehitanud aegade parima majanduse. Kui Biden oleks ametis, oleks kaks miljonit inimest surnud. Me sulgesime riigi ja nüüd avame selle. Taastumine on rekordiline. Ta (Biden) tahab aga riiki taas sulgeda, ta hävitab selle riigi.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale tsitaat. Biden tsiteerib, et CDC juht on lubanud, et makside kandmine võiks päästa 100 000 elu. See ei vasta tõele, see tsitaat kuulub Washingtoni ülikooli tervisestatistika osakonna juhile, mitte CDC juhille, Robert Redfieldile.

Matti Aivar Lind: Trump teatab, et Biden korraldab erinevalt temast väheste inimestega kampaaniaüritusi, sest keegi ei taha neile minna. Bideni sõnul on selle põhjuseks koroonaviiruse oht.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vaktsiinidest. Trump väidab, et "kõik" teadlased on talle lubanud, et vaktsiin valmib järgnevate kuude vältel ning vaktsiinidest on tehtud poliitiline küsimus. See ei vasta tõele. Vaktsiinide kiirustamine on oht, mille eest USA teadlased hoiatanud on ning vaktsiinivastasus on seetõttu kasvanud. Viimaste uuringute kohaselt keelduks 1/4 Trumpi kiirendatud koroonavaktsiinist.

Matti Aivar Lind: Biden: näomaskide kandmine annab tulemuse. Kui me oleksime neid kandnud juba kevadel, oleks 100 000 inimest elus. Trump: ma ei võitle maskide vastu.

Matti Aivar Lind: Trump näitab, et tal on mask taskus. "Ma panen selle ette, kui seda vaja on."

Matti Aivar Lind: Biden: tal ei ole plaani, minul on. Trump: Biden tahab seda riiki sulgeda, mina ei taha. Me juba tegime selle läbi (kevadel) ning oleme palju õppinud. Rohkem inimesi saab haiget, kui me seda teeme.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump süüdistab Bidenit, et too ei tegelnud aktiivselt seagripipandeemiaga. Asepresident Biden polnud H1N1 eest vastutav.

Matti Aivar Lind: Joe Biden vaatab kaamerasse ja küsib: kas te usaldate teda (Trumpi) pärast kõiki neid valesid, mida ta on koroonaviiruse kohta rääkinud? Trump teatab, et Biden "ei ole tark", nagu ta väidab.

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse, miks ta on olnud koroonaviiruse küsimuses vastuolus USA tervishoiuametnikega, väites, et vaktsiin on kohe tulemas, kuigi eksperdid ütlevad, et sellega läheb veel aega. "See on väga poliitiline küsimus. Ma olen rääkinud kõigi inimestega (koroonavaktsiini valmistajatega). Nad ütlevad, et selle saab kiiremini."

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Joe Biden süüdistus, et Trump pole üldse midagi COVID-19 osas teinud on meelevaldne. CDC esindajad püüdsid Hiinaga koostööd teha juba jaanuaris, kuid nad keeldusid. https://www.factcheck.org/2020/04/bidens-false-claim-on-trumps-response-to-coronavirus/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Trump: Kui me usaldanuks Bidenit, oleksid miljonid inimesed surnud. Biden arvas, et me ei peaks oma riigipiire sulgema, nagu mina seda tegin. Mitmed kubernerid on öelnud, et ma tegin fenomenaalset tööd. Me saime maskid, me saime ventilaatorid. Oleme nädalate kaugusel vaktsiinist. Üha vähem inimesi sureb. Me oleme teinud väga head tööd. Põhjus on ainult valeuudistes. "Sa (Biden) ei oleks selle tööga kunagi hakkama saanud."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: Iga päev nakatub koroonaviirusse keskmiselt 40 000 inimest ja sureb 1000 inimest. Ta teadis juba veebruaris, kui tõsine see haigus on. Ta ei hoiatanud inimesi selle eest, et mitte ajada inimesi paanikasse. Inimesed ei olnud paanikas, tema oli. Ta ootas ja ootas ja ootas. Ma ütlesin juba märtsis, mida me peaksime tegema. Me peaksime inimesi toetama, et nad saaksid oma elu jätkata.

Matti Aivar Lind: Järgmine teema on koroonaviirus. Mõlemalt küsitakse, kuidas nad kavatsevad kriisile reageerida 2021. aastal ning miks peaks ameeriklased usaldama pigem neid kui nende oponenti.

Matti Aivar Lind: "Ameerika inimesed peaksid minema hääletama. Minge hääletage ja öelge, mida te sellest arvate," ütles Biden. Trump segab vahele ja Biden torkab: "Kas sa jääd vait, mees?"

Matti Aivar Lind: Trump ja Biden jätkavad tervishoiukindlustuse üle vaidlemist. Trump väidab, et ta siiski tahab asendada Obamacare´i parema versiooniga, kuid Biden väidab, et presidendil ei ole selleks mingit plaani ning et viimane ei ole vähendanud ka ravimite hindu. "Ta ei tea, millest ta räägib," märgib Biden.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Vale. Trump lubab, et tema uue riikliku tervishoiusüsteemikindlustustega saavad "miljonid" täiendavad terviseabi. See ei vasta tõele. Tema plaani järgi jäävad kindlustustingimuste tõstmisega vajalikust abist ilma üle 120 miljoni inimese. . https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FusatodayDC%2Fstatus%2F1311111294813179904&widget=Tweet

Matti Aivar Lind: Joe Biden ütleb, et ta soovib anda tasuta riikliku tervishoiukindlustuse vaid kõige vaesematele, mitte kõigile ameeriklastele. Trump süüdistab teda aga sotsialismis, öeldes, et ta nõustus selles küsimuses vasakpoolse kandidaadi Bernie Sandersiga, kes talle demokraatide eelvalimistel kaotas.

Matti Aivar Lind: Trumpilt küsitakse riikliku tervishoiukindlustuse Obamacare´i kohta, mille ta on lubanud asendada parema versiooniga, kuid ei ole seda teinud. Trump vahetab teemat: "Ma vähendan ravimite hindu. Ravimite hinnad tulevad alla 80%. Biden oleks võinud seda teha oma 40-aastase karjääri jooksul, aga ei teinud seda."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: kaalul on ülemkohtu kohtuniku valimisel ka abordiõigus. Trump: sa ei tea tema (uue ülemkohtuniku) seisukohta abordiõiguse osas.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Eksitav. Biden ütleb, et ülemkohtu kohtunikku pole eales valitud keset valimisaastat. See ei vasta päriselt tõele, seda on juhtunud eelmise sajandi alguses.

Matti Aivar Lind: Joe Biden süüdistab Trumpi 200 000 elu kaotamises koroonaviirusele.

Matti Aivar Lind: Trump vaidleb vastu: "Inimesed on juba hääletanud (2016. aastal). President on valitud neljaks aastaks. Ma ei ole valitud kolmeks aastaks, ma olen valitud neljaks aastaks."

Matti Aivar Lind: Joe Biden: "Ameeriklastel on õigus öelda, kes peaks ülemkohtu kohtunikuks saama. Nad ei saa nüüd seda võimalust. Valimised on juba alanud, kümned tuhanded on juba hääletanud ning seega me peaksime ootama, keda nad presidendina näha tahavad. President soovib võtta 20 miljonilt inimeselt riikliku tervishoiukindlustuse, kui see läheb kohtusse. Mul ei ole selle kandidaadi vastu midagi, aga tema leiab, et riiklik tervishoiukindlustus on põhiseaduse vastu."

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Juba enne debatti ringles Facebookis uudis nagu oleks Biden saanud debatiküsimused ette ning ta kannab debati vältel mikrofoni, kust talle vastused ette öeldakse. Neil väidetel alust ei ole, kinnitas ka moderaator Chris Wallace https://www.factcheck.org/2020/09/baseless-online-claims-target-biden-ahead-of-first-debate/?platform=hootsuite

Matti Aivar Lind: Trump: "Me võitsime valimised, valimistel on tagajärjed. Meil on Senat, meil on Valge Maja. Meie kandidaat on väga väärikas inimene. Ta saab olema suurepärane. Ta on sama hea kui ükskõik kes on varem ülemkohtunik olnud. Meie võitsime valimised ja seega on meil õigus ta ametisse nimetada. Demokraadid teeksid sama, kui nemad oleksid võimul."

Matti Aivar Lind: Debati moderaator Chris Wallace kinnitab, et teemad ja küsimused valis välja tema ning ükski kandidaat ei ole nendega tutvunud. COVID-19 tõttu ei suru kandidaadid kätt ning sisu huvides peab publik jääma debati ajal ühtlasi vaikseks.

Matti Aivar Lind: Esimene küsimus on uue ülemkohtuniku nimetamise kohta vahetult enne valimisi.

Matti Aivar Lind: Debatt algab.

Matti Aivar Lind: Tänane debatt koosneb kuuest 15-minutilisest segmendist ja kestab poolteist tundi ilma reklaamipausideta. Teemadeks on: Trumpi ja Bideni minevik, ülemkohus, COVID-19, majandus, rassiküsimused ja vägivald USA linnades ning valimiste ausus.

Heliis Nemsitsveridze, Faktikontrollija: Tere hommikust ka minu poolt! Selgituseks sellest, mida me siis õigupoolest faktikontrollima hakkame - kasutame ära USA Today, CNNi, Washington Posti, NYT jt reaalajas toimuvaid faktikontrolle, mida viivad USA-s läbi kümned ja kümned eksperdid. Vahendame need eesti keeles Eesti lugejani. Vaatame, mis saama hakkab.

Matti Aivar Lind: Tere varahommikust! Juba kümnekonna minuti pärast lähevad Biden ja Trump esmakordselt vastamisi.