ÜLEVAADE ja VIDEOD | Minnesotas ja veel mitmes USA osariigis käivad vägivaldsed rahutused

Chris McGreal Minneapolis Peter Beaumont Maanvi Singh



Mario Koran

Politseiahelik eede hommikul Minneapolise tänavat blokeerimas Foto: AFP/Scanpix

Politseinike poolt tapetud 46-aastase mustanahalise George Floydi surm on toonud mitmel pool USA-s linnatänavatele meeleavaldused. Minneapolisest alanud rahutused on jõudnud ka teistesse USA linnadesse, sealhulgas New Yorki, Denverisse, Chicagosse ja Oaklandi.