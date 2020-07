ÜLEVAADE | Iraani on viimastel nädalatel raputanud salapärased plahvatused ja tulekahjud

Iisraeli asepeaministri ja kaitseministri Benny Gantzi sõnul ei ole kõige Iraanis toimuva taga alati Iisrael. Tuumarajatiste kohta kommenteeris Gantz, et tegu on kõrgeid ohutusnõudeid vajavate rajatistega ning vihjas, et iraanlased ei oska nendega ümber käia. Reutersile Natanzi plahvatust kommenteerinud Iraani ametnike arvates on juhtumi taga Iisraeli küberrünnak, kuigi seda tõestada ei saa. Iraani uudisteagentuur IRNA arutles küll, et tegu võib olla vaenlaste USA või Iisraeli sabotaažiga, kuid otseselt neid ei süüdistatud.

Iisrael on aastaid üritanud saboteerida Iraani tuumaprogrammi. Vaatamata iraanlaste väidetele, et nende tuumaprogrammil on ainult rahumeelsed väljundid, on Iisrael suhtunud Iraani tuumaprogrammi kui eksistentsiaalsesse ohtu enda riigi püsimajäämisele. New York Timesi hinnangul ei ole sõjaväerajatistele tehtud kahju suur. Kui tõesti on rünnakute taga Iisrael või USA, pole juhtumid piisavalt tõsised, et väärida suurt vasturünnakut. Pigem on plahvatuste ja tulekahjude taga soov külvata iraanlastes hirmu ning näidata teadlikkust sõjaväerajatiste asukohtadest ja võimekust neid vajadusel suuremas mastaabis rünnata.