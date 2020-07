ÜLEVAADE | Euroopa uus koroonaepitsenter asub Balkanil, taaskehtestatakse karmid piirangud

Montenegro oli mai lõpust juuni keskpaigani ametlikult koroonavaba - riigis polnud mitte ühtegi aktiivset haigusjuhtu ning kõik varem nakatunud olid selleks hetkeks paranenud. Ometigi on sarnaselt Montenegrole mitmes piirkonna riigis viimaste nädalatega esile tõusnud uus koroonaviiruse laine. Kosovos on üle poole COVID-19 testidest positiivsed ning suuremates linnades on kehtestatud liikumiskeeld. Serbia pealinnas Belgradis on haiglad täis, kuid rahvas protesteerib karmide piirangute vastu. Hoolimata esialgsest edust viiruse piiramisel on Lääne-Balkanist saanud Euroopa uus koroonaepitsenter.