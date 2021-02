ÜLEVAADE | Borrell pole esimene, kes narriks tehti. Walesi printsi solvamine, atašee tapetud koera juhtum ja teisi Vene diplomaatia näiteid

Lähiajalugu õpetab, et lääne diplomaatidel ja riigijuhtidel tuleb Venemaal olla üllatusteks valmis.

Putin hirmutas Merkelit koeraga

2007. aasta alguses läks 14 kuud Saksa kantsleriametis olnud Angela Merkel visiidile Sotši, et Venemaa presidendiga energiaküsimusi ja Lähis-Ida probleeme arutada. Sõbraliku jutuajamise käigus tutvustas Putin kantslerile oma koera. Heatahtlik labrador nuusutas külalise huviga läbi. Paraku on Merkelil koerte suhtes kerge foobia, mida oli näha ka tema kehakeelest. Arvatavasti polnud see detail saladus ka luurespetsialistist Putinile. “Ma loodan, et koer teid ei hirmuta,” kommenteeris president. Kolm aastat hiljem meenutas kohalviibinud Frankfurter Allgemeine reporter, et Merkel tõmbus koera lähenedes täiesti krampi ja tema saatjaskond oli diplomaatilise protokolli sellisest rikkumisest tõsiselt nördinud.

Diplomaatide ahistamine läks füüsiliseks

Suhete halvenemisega kaasnesid teated karmimatest survemeetoditest. 2016. aastal teatas Washington Post, et eriti pärast Vene-Ukraina sõja algust 2014. aastal on USA diplomaadid langenud järjest agressiivsema ahistamise ja tülitamise ohvriks.