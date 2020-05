ÜLEVAADE | Avatud taeva leping, millest Trump loobuda tahab, lubab vaatluslende teise riigi kogu territooriumi kohal sõjaliste andmete kogumiseks

Protsess

Vaatlev osapool peab vastuvõtjariiki lendu läbiviima saabumisest teatama vähemalt 72 tundi ette. Vastuvõtjariigil on 24 tundi taotluse rahuldamiseks ja vaatleva osapoole informeerimiseks selle kohta, kas kasutada võib oma vaatluslennukit või peab kasutama võõrustaja lennukit. Vähemalt 24 tundi enne lennu algust peab vaatlev osapool esitama lennuplaani, mille ülevaatamiseks on võõrustajal neli tundi. Võõrustaja võib lennuplaanis muudatusi nõuda ainult lennuohutuse või logistilistel kaalutlustel. Kui ta seda teeb, on kahel osapoolel aega kaheksa tundi alates esialgse lennuplaani esitamisest muudatustes kokkuleppimiseks. Kui neil see ei õnnestu, võib lennu tühistada. Vaatluslend tuleb läbi viia 96 tunni jooksul pärast vaatleva osapoole saabumist, kui ei lepita kokku muudmoodi.

Kuigi osapooltel on lubatud lennata üle kogu riigi territooriumi, määrab leping kindlaks sisenemis- ja väljumispunktid ning tankimislennuväljad. Samuti määrab leping kindlaks eraldusvõime piirid foto- ja videokaameratele lennuki pardal. Lennuk ja selle sensorid peavad enne avatud taeva lepingu raames kasutamist läbima sertifitseerimisprotseduuri, et saada kinnitus, et lubatud eraldusvõimet ei ületata.

Lennuk

Leping määrab standardid ka vaatluslendudeks kasutatavatele lennukitele. Lennuk võib olla varustatud nelja tüüpi sensoritega: optilised fotokaamerad, videokaamerad reaalajas ekraaniga, infrapunaseadmed ja horisontaalsuunas vaatav radar.

Andmed

Kõigist kogutud andmetest tuleb anda koopia vastuvõtjariigile. Kõik lepingu osapooled saavad missiooniraporti ning neil on võimalus vaatlevalt osapoolelt kogutud andmeid osta.