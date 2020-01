Prantsuse kirjanduskogukonda läbisid värinad, kui juhtiv kirjastaja Vanessa Springora avaldas värske teose, kus väidab, et tunnustatud kirjanik Gabriel Matzneff võrgutas ta teismelisena.

Nüüd 47-aastane naine kirjutab, et oli toona hingevaludes ja haavatav teismeline, kelle vanematel seisis selja taga ränk lahutusprotsess. Kirjanik asus neidu kirjadega pommitama ja jälitas teda tänaval. Raamatu kohaselt astus teismeline mehega suhtesse siis, kui too oli 14.

Springora väitel tavatses Matzneff teda kooli ees oodata ja ühel hetkel kolis neiu koos temaga hotelli üle, et vältida ootamatult külla saabuva politsei ohtu. Keegi anonüümne inimene oli võimudele küll saatnud kirja, kus teatas, et kirjanik kohtub alaealisega, kuid see ei viinud kuskile.