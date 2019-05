Ülerahvastatud Everestil on nädala jooksul surnud seitse inimest

„Veel kaks India ronijat suri Everestil eile,” ütles Nepali turismiameti esindaja Mira Acharya AFP-le. Kolmandast surmast teatasid ekspeditsiooni korraldajad.

52-aastane Kalpana Das jõudis tippu, aga suri eile pärastlõunal laskudes, kui suur hulk mägironijaid ootas tipu lähedal järjekorras.

Veel üks India mägironija, 27-aastane Nihal Bagwan suri samuti teel tipust alla.

„Ta jäi rohkem kui 12 tunniks ummikusse ja väsis. Šerpadest teejuhid kandsid ta alla 4. laagrisse, aga ta tegi seal oma viimase hingetõmbe,” ütles Keshav Paudel.

Austria mägironija suri mäe Tiibeti-poolsel põhjanõlval, teatas tema ekspeditsiooni korraldaja. 65-aastane mees suri tipu lähedal laskumisel.

Kolmapäeval surid Everestil India ja USA mägironijad. Eelmisel nädalal suri üks India mägironija ja arvatavasti hukkus iirlane, kes tipu lähedal libises ja alla kukkus.

Mägironimise korraldamisest on Nepalis saanud tulutoov äri. Tänavukevadiseks ronimishooajaks on Nepal välja andnud rekordilised 381 mäkketõusuluba, millest igaüks maksab 11 000 dollarit. Seetõttu on tippu viivatel radadel tekkinud pudelikaelad, sest halb ilm on ronimiseks sobivate päevade arvu kärpinud.