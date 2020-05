Ülempreester Smirnov: tuumarelva pühitsemine on õige, sest tänu sellele suurepärasele leiutisele on Venemaa endiselt olemas

„Me pühitseme kõiki esimeid, mida inimene kasutab: nii maja kui ka isegi rõivaid kui ka autosid. Ja tuumarelv on üldse selline suurepärane leiutis. Tänu sellele relvale Venemaa siiamaani eksisteerib,” ütles vaimulik intervjuus Jaapani ajalehele Tokyo Shimbun, vahendab Interfax.

Smirnov kinnitas, et kohe pärast Teist maailmasõda veenis Suurbritannia peaminister USA presidenti heitma sellised pommid, nagu heideti Hiroshimale ja Nagasakile, Venemaa 27 suurimale linnale, „et teda üldse ei oleks”. „Aga et me jõudsime teha aatomipommi, ei saa nad nüüd midagi teha,” lausus isa Dimitri, kes aastatel 2001-2013 juhtis sinodi relvajõududega koostöö tegemise osakonda.

Smirnov tunnistas, et kui ise relvi pühitses, tundis, et teeb midagi suurt. „Me küll pühitseme tuumarelva, aga see on rahurelv: erinevalt Ameerikast me seda kunagi ei kasuta ega taha kasutada. See on nende hirmutamise relv, kes tahavad meid hävitada, millest nad ka nüüd, eriti 21. sajandil avalikult räägivad,” ütles Smirnov.

Smirnovi sõnul kulub sellele relvale palju raha ja venemaalastel tuleb vaesemalt elada. „Aga selle eest elame ja ehitame riiki, mida me tahame, mitte sellist, nagu nemad meilt tahavad.”

„Me oleme lihtsalt tänulikud issandale jumalale, et ta on õnnistanud meie teadlasi looma väga rasketes tingimustes seda suurepärast relva, seetõttu pühitseme (rakette) kui meie kaitsjaid,” ütles ülempreester.

Veebruari alguses esitas Vene õigeusu kirik avalikuks arutamiseks dokumendi projekti, milles tehti ettepanek loobuda teatud tüüpi relvade, sealhulgas tuumarelvade pühitsemisest. Vastuseid kogutakse 1. juunini. Sinodi kiriku ühiskonna ja meediaga suhtlemise osakonna juhataja esimene asetäitja Aleksandr Štšipkov väljendas mittenõustumist teatud relvade pühitsemisest loobumisega.

„Relvi pühitsetakse selleks, et need teeniksid õiglasi ja õilsaid eesmärke, sama puudutab ka igasugust sunnitud jõu kasutamist. Vaieldavad võivad olla relva kandmise ja kasutamise eesmärgid, aga mitte tema pühitsemine (...) Ei tapa mitte relv ise, vaid inimesed, kes seda kasutavad, mistõttu on mõttetu hinnata relva tema „moraalsuse” taseme järgi,” kirjutas Štšipkov portaalis Interfaks-Religija avaldatud artiklis.