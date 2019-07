Ülemkohus: Hollandi riik on 10% ulatuses vastutav 350 Bosnia moslemi mehe surma eest 1995. aastal

350 meest olid 5000 Bosnia moslemi hulgas, kes põgenesid Hollandi baasi. Hollandi pataljon Dutchbat teadis ülemkohtu hinnangul, et nad olid reaalses väärkohtlemis- ja surmaohus, mistõttu oleks neile pidanud andma võimaluse baasi jääda. Neid minema saates võtsid Hollandi rahuvalvajad neilt võimaluse vältida serblaste kätte langemist. See võimalus oli väike, aga mitte olematu, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Varem on madalama astme kohtud hinnanud, et see võimalus oli 30 protsenti, aga ülemkohtu arvates oli see hinnang liiga kõrge. Bosnia serblased olid ülemkohtu sõnul avastanud, et baasis on meessoost põgenikke ja neil olid ka vahendid nende arreteerimiseks. Dutchbat ei oleks saanud seda ära hoida, leidis ülemkohus.

Dutchbat oli äärmiselt keerulises olukorras, sest hollandlased olid kerge relvastusega raskelt relvastatud serblaste vastu, rõhutas ülemkohus.