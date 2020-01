Üle poole Austraalia haigusvabadest koaaladest on laastavates põlengutes hukkunud

Abs-cbn.com kirjutab, et Kängurusaar on turistide seas populaarne ning seal on nähtud vaeva, et loomad saaks väärikates tingimustes elada ning nende populatsioon säiliks. Ainuüksi koaalasid oli seal umbes 50 000. Tulekahjud on enda alla võtnud juba 170 000 hektarit, see on kolmandik saare territooriumist.

Sealse looduspargi juht Sam Mitchell kinnitas kurvastusega, et põlengutes on surma saanud neist üle 50 protsendi. Veel paljud on vigastatud. Looduspark kogub nüüd annetusi, et nendele loomadele vajalikku ravi pakkuda. "Vigastused on rängad ja ka tervetel koaaladel pole enam oma looduskeskkonda, kuhu tagasi minna," sõnab Mitchell.

Kängurusaare koaalad on liigi püsimajäämisel äärmiselt olulised. Nad on ainuke suurem kogukond, kus koaalad pole haigestunud klamüüdiasse. Too haigus põhjustab loomadel pimedust, viljatust ja võib olla surmav.

Loomakaitsjad sõnavad, et viimati tabas nii ränk tragöödia koaalasid 19. sajandi lõpus, mil neid karusnaha pärast kütiti.

Austraalia võitleb juba mitmendat nädalat ränkade maastikupõlengutega, millele ei näi veel nii pea lõppu tulevat. Iga päevaga kasvab nii põlengute kui ka hukkunute arv.

Austraalia peaminister Scott Morrison teatas laupäeval pärast erakorralist riikliku julgeolekunõukogu kohtumist, et kutsus maastikupõlengutega seoses teenistusse 3000 reservväelast.

Tema sõnul aitab see päästetööde korraldamist senisest suuremas mahus nii õhus, maal kui merel.