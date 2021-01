Ulatuslik elektrikatkestus mattis Pakistani pilkasesse pimedusse

"Üleriigilise elektrikatkestuse põhjustas võrgusageduse järsk langus jõuülekandesüsteemis," teatas Pakistani energeetikaminister Omar Ayub Khan oma Twitteri kontol. Ta palus inimestel kogu riigis jääda rahulikuks.

Tegemist on Pakistani kõige ulatuslikuma voolukatkestusega alates 2015. aastast.

Vastutava ministeeriumi teatel esines Pakistani Lõuna-Sindi provintsis asuvas Guddu soojuselektrijaamas laupäeval rike, mis seiskas elektrijaamade töö kogu riigis.

Karachis võis näha bensiinijaamades pikki järjekordi, kui inimesed tormasid oma kodugeneraatoritele kütust ostma.

"Tanklates on pikad järjekorrad, autod seisavad järjekorras ja inimesed ostavad oma varugeneraatoritele kütust. Inimesed on oodanud tunde, bensiinikanistrid käes," ütles kohalik elanik Akbar Saifi CNNile.

Alanud on jõupingutused riigi eri piirkondades elektriühenduse taastamiseks. Ka Pakistani suurima linna Karachi mitmetel piirkondadel ei ole endiselt voolu. Osaliselt on õnnestunud elektriühendus taastada pealinnas Islamabadis, teatas energeetikaminister pühapäeva varahommikul.

Pakistani lennufirma PIA pressiesindaja Abdullah Khan ütles, et hoolimata elektrikatkestusest ei mõjuta see lendude saabumist ja väljumist. "Kõigis riigi suuremates lennujaamades on varugeneraatorid," kinnitas ta.

Viletsa elektrisüsteemiga Pakistanis ei ole katkestused on haruldased, mitõttu on enamik suuremaid haiglaid, lennujaamu ja muid asutusi varustatud varugeneraatoritega.