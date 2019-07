Ukrainas tulistati koidikul granaadiheitjast telemaja: ründaja jooksus

Juhtum leidis aset täna öösel kella 3.40 ajal ning ükski inimene ei saanud vigastada, teatas politsei.

Juhtunut uuriva julgeolekuameti SBU esindaja ütles, et tegemist oli terrorirünnakuga, mille korraldaja on endiselt jooksus. Tema sõnul leiti sündmuspaigalt granaadiheitja, mida ründaja hoone pihta tulistamiseks kasutas.

Alles reedel teatas telekanal, et sai äärmusorganisatsioonilt otsese füüsilise rünnaku ähvarduse seoses oma kavatsusega näidata USA lavastaja Oliver Stone'i dokumentaalfilmi "Paljastades Ukrainat", mille tarbeks usutleti ka president Putinit.

Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko keelas neljapäeval "propagandafilmi" eetrisselaskmise ära ning teatas, et kõik, kellel oli roll dokumentaalfilmi näitamisega, kutsutakse ülekuulamisele.

Telekanal teatas, et filmi kavatseti algselt näidata järgmisel nädalal, ent pärast prokuratuuri keeldu eemaldati see saatekavast, sest ei soovita endale kaela tuua sanktsioone või võimalikku kriminaalsüüdistust.

Telekanali 112 Ukraina omanik on venemeelne parlamedisaadik Taras Kozak.