Ukrainas Lvivi lähedal kukkus alla transpordilennuk, hukkus vähemalt kolm inimest

„Seisuga kell 9.00 on kindlaks tehtud, et pardal oli kaheksa inimest, kellest seitse olid meeskonnaliikmed ja üks kaubasaatja. Lennuki allakukkumise tagajärjel hukkus kolm inimest, kolm sai kannatada ja kahe saatus ei ole teada. Avarii-päästetööd jätkuvad,” öeldakse teates, vahendab Interfax-Ukraina.

Ukraina infrastruktuuriminister Vladõslav Krõkli teatas neljast hukkunust, lisades, et need on esialgsed andmed.

Krõkli teatel saabus ettevõtte Ukraina Aeroaljans lennuk Hispaaniast Vigost ja õnnetus juhtus kütuse lõppemise tõttu.

Päästeteenistuse teatel saadi kell 7.10 teade, et 13,7 kilomeetri kaugusel Lvivi lennuväljast kadus radariekraanidelt transpordilennuk An-12. Kell 7.29 võttis ühendust meeskonnaliige ja teatas, et lennuk tegi avariilise maandumise. Kell 7.46 leiti lennuk 1,5 kilomeetri kauguselt maandumisrajast. Tulekahju ei puhkenud.