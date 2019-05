Ukrainas läks laiali valitsuskoalitsioon, uus tuleb moodustada 30 päevaga

Burbaki sõnul nõuavad uued asjaolud jõudude maksimaalset konsolideerimist: uus president, uus parlament, uus koalitsioon, vahendab Ukrajinska Pravda.

Burbak märkis, et vana koalitsioon on oma ülesande täitnud ja viimase viie aastaga on see parlament ja võimud riigis läbi viinud rohkem muudatusi kui varasemad ja nüüd tuleb kaasata kõik jõud eduka riigi ülesehitamisele.

„Just seetõttu teatame me väljumisest tegutsevast koalitsioonist. Selle tegevuse lõpetamisest alates 2019. aasta 17. maist ja uue koalitsiooni moodustamise algatamisest uue päevakorraga,” ütles Burbak.

Burbaki sõnul moodustatakse uus koalitsioon 30 päeva jooksul. Rahvarinne kutsub riikliku ideoloogiaga fraktsioone alustama kohe konsultatsioone uue koalitsioonilepingu ettevalmistamiseks koos uue tegevusplaaniga.