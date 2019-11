Ukraina väitel on Venemaa tagastatud laevadelt palju varustust ära varastanud kuni WC-potini

Ukraina väitel puuduvad kaatril Berdjansk dokumentatsioon, relvad ja laskemoon. Samuti satelliitsidejaam IRIDIUM, raadiolokatsioonijaam FURUNO, mootorpaadi mootor, päästeparv, moodul nr 1 on dekomplekteeritud, puuduvad lahingumoodulite varuosad, magnet- ja hüdrokompassid, akud, ventilatsioonitoru, fekaalisüsteem ja muu, vahendab UNIAN.

Puksiiril Janõ Kapu on purustatud kõik seadmed roolikambris, osaliselt on lõhutud veetõkkesüsteem, puudub maatoitekaabel ja teised kaablid, osaliselt puudub kütusearmatuur, puuduvad pistikupesad ja plafoonid, puudub osa mastist ja muu.

Kaatril Nikopol puudub kogu dokumentatsioon, kõik relvad, satelliitsidejaam IRIDIUM. Raadiolokatsioonijaam FURUNO, tulekustutid, tuled, klosetipott, pliit kambüüsis ja muu.

Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) teatas, et Ukraina on ise süüdi, et laevade seisund on selline.

FSB teatas, et tagastas laevad Ukrainale normaalses seisundis ja korras tehnikaga. Lisaks sellele tuletasid venelased meelde, et Ukraina allkirjastas laevade üleandmisaktid ega esitanud pretensioone.

„Kui Ukraina pool suutis sõidul Krimmi rannikust Otšakivisse laevad tuksi keerata ja viia santehnika mittekorras seisundisse, on see Ukraina poole enda probleem,” teatas FSB.