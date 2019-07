Ukraina ülemraada kiitis heaks eelnõu, mille järgi hakatakse vägistajaid keemiliselt kastreerima

Seadus on põhjustanud Ukrainas vastuolusid ning inimõiguslased paluvad, et riigi president Volodõmõr Zelenskõi seadust heaks ei kiidaks.

Nimelt muutuksid seaduse jõustumisel Ukraina karistused maailma üheks kõige karmimaks.

Seaduse eelnõu autor on Oleh Ljashko, Ukraina parempoolsete erakonna juht. Järgmisel nädalavahetusel seisavad Ukrainal ees parlamendivalimised ja radikaalidel pole lävepakuküsitluste järgi erilist lootust uuesti raadasse pääseda. Rahva seas on pedofiilide karistusmeetmete karimistamine populaarne, sest hiljaaegu vägistas ja tappis Ukrainas 22-aastane noormees 11-aastase tüdruku, kes oli teel tantsutunnist koju.

Seaduse karmistamine tuli aga suurele osale hääletanud parlamendisaadikutest ootamatult. Nimelt esitati hiljutise õõvastava juhtumi valguses parlamendile eelnõu (numbriga 6607), mis nägi ette suletud seksuaalkurjategijate registrit ning vabatahtlikku kastreerimist. Seda toetas koalitsioon, juristid ning psühholoogid.

Viimasel minutil esitas Ljashko aga parlamendile uue, tunduvalt karmima eelnõu (numbriga 6449). Uus eelnõu oli lühem ning seda polnud üle vaadanud ükski valdkonna ekspert. Vastupidiselt laia toetust leidnud eelnõule nägi uus pakkumine ette avalikku registrit ning kohustuslikku kastreerimist.

Eile kiitis raada kahe lugemisega selle 247 poolthäälega heaks. Hiljem tunnistasid mitmed parlamendiliikmed, et nad polnud uue eelnõuga tutvunud ning hääletasid pimesi, arvates, et tegemist on esimese, leebema, eelnõuga.

Nüüd on riigi president raskes olukorras, sest karm eelnõu on populaarne, kuid pole kooskõlas suunaga, mille Ukraina on valinud. Kompromissina võib Zelenskõi naasta raada ette kompromiss ettepanekuga. Temalt pole meedial veel kommentaari saada õnnestunud.