Ukraina teatel on Donbassis langenud Eesti kodaniku surnukeha tuvastatud, ärasaatmine toimub Kiievis

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Nikolai Iljin Foto: Nikolai Iljin/Facebook

Ukraina ühendatud jõudude operatsiooni Facebooki kontol teatati eile, et DNA ekspertiis näitas, et Ukraina valitsuse kontrolli all olevale territooriumile toodud surnukeha kuulub Eesti kodanikust sõjaväemeedikule Nikolai Iljinile.