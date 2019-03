Ukraina sõjaväekaplani poeg mõisteti Venemaal terrorismisüüdistusega aastateks trellide taha

21-aastane Grõb jäi juba tunamullu kadunuks Valgevenes, kust, nagu hiljem välja tuli, toimetati ta FSB agentide poolt Venemaale Krasnodarisse ja sealt omakorda Doni-äärsesse Rostovisse, vahendab uudistekanal BBC.

Ukraina noorukit süüdistati Krimmi elanike, täpsemalt noorte tüdrukute interneti teel terrorismiusku pööramises ja terrorirünnakute kavandamises.

Grõb ise ei ole venelaste süüdistustega aga päri, väites, et kohtuprotsessi näol on tegemist farsiga, skandeerides enne kohtuotsuse kuulmist oma lõpusõnades ka „Elagu Ukraina!”.

Ukrainlast kaitsva juristi Mark Feigini sõnul halvenes noormehe tervis oluliselt kahe aasta jooksul alates tema kinnipidamisest ja kohtuprotsessi vältel oli korduvalt vaja ka arstide sekkumist. Juhtivkohtunik aga leidis, et see ei ole piisav põhjus istungi edasilükkamiseks, ning märkis, et mehel tuleb asuda oma seadusevastaste tegude eest karistust kandma.