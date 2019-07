Ukraina president Zelenskõi muudab Tšernobõli turismiobjektiks

Programmi raames kavatsetakse rajada uued turismimarsruudid, näiteks veeteid pidi, ehitatakse uued kontrollpunktid ning olemasolevaid remonditakse ja moderniseeritakse. Samuti kavatsetakse kaotada keelud ja piirangud näiteks videote tegemisele ning populariseerida turismi Tšernobõli välismaal. Mobiiltelefonioperaatoreid kutsutakse parandama sidet tsoonis, vahendab Ukraina ajaleht Segodnja.

„Me peame andma sellele Ukraina territooriumile uue elu. Seni on Tšernobõl olnud Ukraina brändi negatiivne osa. On tulnud aeg seda muuta. Tšernobõl on unikaalne koht planeedil, kus loodus sünnib taas pärast ülemaailmset tehnogeenset katastroofi, kus on tõeline „kummituslinn”. Me peame näitama seda kohta maailmale: teadlastele, ökoloogidele, ajaloolastele, turistidele,” ütles Zelenskõi.