Ukraina president Zelenskõi kaitses pantvangivõtja veidra nõudmise täitmist: meil on tulemus – kõik on elus

Zelenskõi kirjeldas, kuidas ta eile õhtul isiklikult 13 inimest bussis kinni hoidnud relvastatud mehega läbirääkimisi pidas, vahendab AFP.

„Meil on tulemus – kõik on elus. Me ei võitle reitingute eest, me võitleme elu eest,” ütles Zelenskõi oma avalduses otsuse kohta, mida mõned kritiseerisid kui terroristi nõudmistele allumist.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et kõik 13 pantvangi vabastati vigastamatult pärast kogu päeva kestnud vastasseisu mehega, kes ähvardas bussi õhku lasta ja õhkida pommi ka ühes teises rahvarohkes kohas.

Pingeline olukord lõppes pärast seda, kui president nõustus postitama soovituse vaadata 2005. aasta USA dokumentaalfilmi „Earthlings”, mille teksti loeb Joaquin Phoenix ja mis räägib loomade väärkohtlemisest inimeste poolt.

Zelenskõi ütles, et leppis 44-aastase pantvangivõtja Maksõm Krõvošiga kokku, et Krõvoš vabastab kolm inimest ja Zelenskõi postitab pärast seda video.

Relvastatud mees täitis omapoolse lubaduse ja vabastas kolm pantvangi: ühe mehe, raseda naise ja lapse.

Zelenskõi täitis samuti lubaduse ja postitas Facebooki video, misjärel nõustus Krõvoš pool tundi hiljem kõik pantvangid vabastama.

President kustutas hiljem lühikese video oma kontolt.

SBU klassifitseeris juhtunu terroriaktiks ja pantvangivõtmiseks ning Krõvoši võib oodata kuni 15-aastane vanglakaristus.