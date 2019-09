Ukraina president peab Trumpiga avaldatud kõne üle head nägu tegema

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi pole rahul sellega, et Valge Maja otsustas avalikustada tema telefonikõne USA riigipea Donald Trumpiga. Kõnega on kaasnenud suur skandaal, sest Trump soovitas selle käigus lähemalt uurida demokraatide presidendikandidaadiks pürgiva Joe Bideni poja äritegevust Ukrainas. 25. juulil peetud kõne on USA-s nüüd Trumpi tagandamisprotsessi keskne etteheide.

„Mulle tundub, et selliseid sõltumatute riikide juhtide vahel peetud vestlusi ei tohiks avalikustada," ütles Zelenskõi eile New Yorgis reporteritele, kus ta osales ÜRO peaassambleel. Zelenskõi ei vastanud küsimusele, kas Valge Maja oli talle oma kavatsustest eelnevalt teada andnud. Küll rõhutas ta kaks korda, et Trumpil on täiesti õigus ja nad on omavahel head sõbrad.

Ka kinnitas Zelenskõi, et keegi teda survestada ei suuda. Bidenit ja tema poega puudutav jutt oli vaid üks teema paljude hulgas, millest Zelenskõi teiste riikide juhtidega kõnelevat.