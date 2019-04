Ukraina presidendivalimistel kolmandaks jäänud Tõmošenko süüdistas Porošenkot võltsimises

„Pärast väärikuse revolutsiooni tuli president, tema lähikond, kes ei planeeritud ehitada üles demokraatlikku, tugevat maad võrdse konkurentsiga, võrdsete elureeglitega kõigile ja nad muutsid Ukraina oma varjatud ärikorporatsiooniks, kus raha teeniti kõigega, teeniti ebaausalt. Demokraatia segas ja segab neid selles. Just seetõttu muudeti need valimised jälle farsiks ja ma võin kindlalt öelda, et president Petro Porošenko poolt, just mis puudutab nende tulemusi, ma rõhutan, valimisi võltsiti,” kuulutas Tõmošenko, vahendab UNIAN.

Tõmošenko ütles, et ei kavatse siiski valimiste esimese vooru tulemusi kohtus vaidlustada. Samuti teatas ta, et ei kutsu rahvast tänavatele protestima.

Varem teatati Tõmošenko valimisstaabist, et nende enda arvestuste järgi oleks Tõmošenko pidanud pääsema teise vooru koos Volodõmõr Zelenskõiga. Tõmošenko staabi väitel sai Zelenskõi 28 protsenti ja Tõmošenko 16 protsenti häältest, Porošenko aga alla 15 protsendi.

Kui loetud oli 98,45 protsenti häältest olid ametlikud tulemused järgmised: Zelenskõi 30,23 protsenti, Porošenko 15,92 protsenti ja Tõmošenko 13,39 protsenti.