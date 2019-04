Ukraina presidendivalimiste esimese vooru võitnud Zelenskõi valimismeeskond välistas kokkulepped teiste kandidaatidega

Zelenskõi valimismeeskonna poliitiline konsultant Dmõtro Razumkov teatas, et kellegagi ei kavatseta midagi kokku leppida ega jagada laskmata karu nahka, vahendab UNIAN.

„Midagi pole võrreldes esimese vooruga muutunud. Kellegagi kokku leppima, kellegagi laskmata karu nahka jagama, kellegagi kuluaariläbirääkimisi pidama, salajase tühja-tähjaga tegelema ei hakata,” ütles Razumkov.

„See on Volodõmõr Oleksandrovõtši (Zelenskõi – toim) seisukoht. See on ammu välja öeldud,” lisas Razumkov.

Ukraina presidendivalimiste eile toimunud esimeses voorus kogus Zelenskõi üle 30 protsendi häältest. Teise koha sai senine president Petro Porošenko üle 16 protsendiga. Nemad kaks osalevad ka teises voorus.