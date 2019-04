Ukraina presidendiks saab ülekaaluka võiduga koomik Zelenskõi

Kui loetud on 99 protsenti häältest on Volodõmõr Zelenskõi kogunud Ukraina presidendivalimiste teises voorus 73,21 protsenti häältest ja Petro Porošenko 24,46 protsenti.

Zelenskõi juhib kõigis oblastites peale Lvivi oblasti. Seal toetas Porošenkot 62 ja Zelenskõid 34 protsenti valijatest.

Keskvalimiskomisjoni teatel oli valimisaktiivsus 62,07 protsenti.

41-aastane Zelenskõi ütles valimiste-eelses teledebatis, et ta ei ole poliitik ja tuli tänast poliitilist süsteemi lõhkuma. "Ma olen lihtne inimene, kes tuli seda süsteemi lammutama," ütles Zelenskõi, pöördudes seejärel Porošenko poole: "Ma olen teie vigade ja lubaduste tulemus. Teate seda isegi."

53-aastane Porošenko leidis debatis, et Zelenskõi oleks nõrk president ega suudaks seista vastu ohule, mida kujutab selle suveräänsusele, rääkimata territoriaalsele terviklikkusele Venemaa.

"Ma usun, et härra Volodõmõril ei ole unistust tõmmata Ukraina tagasi Vene impeeriumisse, ent president Putinil on selline unistus," ütles Porošenko, märkides seejärel Zelenskõi kohta, et mehe näol on tegemist "ilusa ja säravmagusa ümbrisega, millest igaüks võib leida, mida otsib".

Eile sai valima minna enam kui 30 miljonit inimest, kellest pool miljonit sai hääle anda välismaal, v.a Venemaal. Jaoskonnas sai oma häält anda hommikul kella kaheksast kuni õhtul kella kaheksani.

31. märtsil toimus valimiste esimene voor, milles Zelenskõid toetas juba 30 protsenti valijatest, Porošenko kogus 16 ja ekspeaminister Julia Tõmošenko 13 protsendi valijate toetuse, keda kõigist hääleõiguslikest oli kokku 63,5 protsenti.