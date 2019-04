Ukraina presidendiks saab lävepakuküsitluste kohaselt ülekaaluka võiduga koomik Zelenskõi

Telekoomik Zelenskõi läks valimiste teises voorus vastamisi ametisoleva presidendi Petro Porošenkoga, keda ta esialgsete tulemuste kohaselt ülekaalukalt võitis, kogudes suisa 73,2 protsenti häältest, vahendab uudistekanal BBC.

Tänast riigijuhti Porošenkot toetas uksesuuküsitluse kohaselt 25,3 protsenti valijatest, mis tähendab, et mehel tuleb pärast viit aastat ametis presidendikohalt lahkuda.

Early exit polls predict that Volodymyr #Zelenskiy will be #Ukraine's next president. #UkraineElections pic.twitter.com/iV9T8WD4O7