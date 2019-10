Ukraina presidendi Zelenskõi sõnul ei olnud tema telefonivestluses Trumpiga mingit väljapressimist

Zelenskõi ütles täna Associated Pressi küsimustele vastates, et sai alles pärast 25. juuli telefonikõnet teada, et USA on blokeerinud miljoneid dollareid sõjalist abi Ukrainale.

Zelenskõi sõnul sellest telefonivestluses ei räägitud ja sõjaline abi ei olnud vestluse teemaks.

Trump palus telefonivestluses Zelenskõil võtta uurimise alla oma demokraadist rivaal Joe Biden, selgub Valge Maja stenogrammist. USA kongressi demokraadid usuvad, et Trump blokeeris abi, et kasutada seda surve avaldamiseks Ukrainale ja enda poliitiliste huvide eest seismiseks enne järgmisel aastal toimuvaid presidendivalimisi.

Trump on öelnud, et sõjaline abi külmutati Ukraina korruptsiooniprobleemide tõttu.

Zelenskõile valmistas telefonikõne piinlikkust, sest see näitas teda Trumpile meeldida tahtva ja Euroopa partnereid kritiseerivana.

Zelenskõi ei öelnud, kas ukrainlastel on telefonivestluse üleskirjutusest erinev versioon või kas Valge Maja versioon peegeldab täpselt presidentide vestluse sisu.