Ukraina presidendi kantselei teatel oli teade Ukraina-Vene vangide vahetuse toimumisest enneaegne

„Kinnipeetavate isikute vastastikuse vabastamise protsess jätkub. Informatsioon selle lõpule viimise kohta ei vasta tegelikkusele. Me näeme juba mitmendat korda informatsioonilist kaost, mille on kutsunud esile viited kinnitamata informatsioonile ja arvukatele „allikatele”. Kutsume mõistma deinformatsiooni tagajärgi: see on mäng ühiskonna emotsioonidel. Kui kinnipeetavate isikute vastastikune vabastamine lõpule jõuab, teatab presidendi kantselei sellest ametlikes kanalites,” öeldakse teates, vahendab Meduza.

Ukrainas kinnipeetava venemaalase Valentin Rõbini advokaat ütles TASS-ile, et tema klient on endiselt eeluurimisvangistuses. Advokaadi sõnul toimub vahetus 3. septembril. Interfaxi allika sõnul ei ole veel vormistatud vajalikke dokumente.

Vangide vahetuse toimumisest teatas varem Facebookis Ukraina ülemraada töötaja Anna Islamova, kelle postitust jagas Ukraina uus peaprokurör Ruslan Rjabošapka.

„Vahetus toimus: meremehed, [Oleg] Sentsov, [Mõkola] Karpjuk, [Volodõmõr] Baluhh, [Pavlo] Grõb lendavad koju,” öeldakse teates.

Varem sai teatavaks, et Sentsov viidi vahetuseks Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas Labõtnangis asuvast kolooniast Moskvasse.