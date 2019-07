Ukraina pidas kinni Kertši väina blokeerinud Vene tankeri

Ukraina julgeolekuteenistus SBU ning sõjaväeprokuratuur pidasid Neima kinni Izmaili kaubasadamas Doonau alamjooksul. Vene lipu all seilav tanker sisenes Ukraina vetesse kolmapäeval. Selle nimi oli muudetud Nika Spiritiks, kuid SBU sai siiski Euroopa laevanduse infosüsteemi Equasis kaudu originaalandmetele ligipääsu, vahendab uudisteagentuur Hromadske.

SBU sõnul meeskonda küsitleti, edasi otsitakse tanker läbi. Naima peeti kinni, kuna seda peetakse põhiliseks asitõendiks uurimises, mis puudutab eelmise aasta novembris Kertši väinas toimunud intsidenti. Rõhk on logidel ja vestluste salvestustel. SBU avaldas ka video kinnipeetud Neimast.

Venemaa sõnul on tegemist ebaseadusliku kinnipidamisega. "Kui venelased pantvangi võetakse (vahistatakse), tulevad ka vastumeetmed," vahendas Reuters Venemaa välisministeeriumi sõnu. Duumasaadik Leonid Slutski nimetas kinnipidamist riigi organiseeritud piraatluseks.

Ukraina kahtlustuste kohaselt blokeeris just Neima Venemaa julgeolekuteenistuse FSB käsul Kertši silla laevatee, mille tulemusel ei pääsenud Ukraina mereväe kaks kahuripaati ja pukseerimilaev sihtkohaks olnud Mariupoli sadamasse. Venemaa süüdistas Ukraina aluseid merepiiri rikkumises, tekkinud konfliktis neid ka tulistati. Viga sai kuus ukrainlast. 24 Ukraina meremeest on sealt saati Venemaal vangis.