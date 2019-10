Ukraina peaprokuratuur vaatab üle umbes 15 juurdlust ettevõtte Burisma kohta, sealjuures episoodi, kus figureerib Joe Bideni poeg

„Praegu viime me läbi nende juurdluste auditi, mille peaprokuratuur varem läbi viis. Selles sfääris, millest te räägite, kus võivad olla osalised ja kus võisid figureerida Zlotševskõi (endine keskkonnaminister Mõkola Zlotševskõi), Kurtšenko (Ukraina ärimees Sergi Kurtšenko) ja teised inimesed või ettevõtted – selliseid juurdlusi on poolteist kümmend. Praegu vaatame me üle kõik juurdlused, mis suleti või jagati mitmeks või uuriti varem, selleks, et võtta vastu otsus nendel juhtudel, kui võeti vastu ebaseaduslikud protsessuaalsed otsused, need üle vaadata,” ütles Rjabošapka, vastates küsimusele Burisma juurdluse osaliste vastutusele võtmise kohta, vahendab Interfax-Ukraina.

Vastates küsimusele, milline oli tema reaktsioon tema nime mainimisele Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ja USA riigipea Donald Trumpi telefonivestluse stenogrammis, ütles Rjabošapka: „Minu reaktsioon oli rahulik ja professionaalne. Prokuratuur on väljaspool poliitikat.”

Hunter Bidenist sai ettevõtte Burisma Limited direktorite nõukogu liige 2014. aasta mais.