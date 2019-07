Ukraina parlamendivalimistel on suurvõitu saamas president Zelenskõi erakond

Ülemraadas hakkab edaspidi olema viis erakonda. Rahva Teener sai lävepakuküsitluste järgi 44,2% häältest, Opositsiooniplatvorm – Elu Eest 11,4%, Euroopa Solidaarsus 8,8%, Batkivštšõna 7,4% ja Golos 6,5%, vahendab UNIAN.

Valimisaktiivsus oli rekordiliselt madal – 49,86%, aga seaduse järgi on tulemused siiski kehtivad.

„73% oleks olnud parem, aga me oleme tänulikud ja ausalt öeldes mina isiklikult ja igaüks meist, me oleme tänulikud Ukraina rahvale toetuse eest,” ütles Zelenskõi.

„See oli valimiste kolmas voor. Seni on neid sellel hooajal olnud kolm... Me täname kõiki, kes meie poliitilist jõudu toetasid. Me oleme veendunud, et saame majoritaarsetes ringkondades head tulemused. Ma loodan väga, et alustame lühikese ajaga kõike seda, mida kevadel lubati,” lausus erakonna Rahva Teener juht Dmõtro Razumkov.

Vene-meelne Opositsiooniplatvorm – Elu Eest süüdistas konkurente rikkumistes.