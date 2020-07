Ukraina parlamendiliige avaldas salvestuse väidetavast Putini ja Porošenko vestlusest, mis kulges väga soojas õhkkonnas

Derkatš ei kinnitanud, et see on tõesti presidentide omavaheline jutuajamine, vaid ütles, et salvestusel kõlavad Putini ja Porošenko omi meenutavad hääled. Derkatši sõnul on salvestus tehtud 2015. aasta 30. aprillil, kaks kuud pärast lahingute lõppemist Debaltseve juures ja Minsk-2 kokkulepete allkirjastamist veebruaris, vahendab RBK.

Porošenkot meenutav hääl ütleb „Putinile”, et rahuvalvajate Donbassi toomise projekt Ukraina Lääne partnerites entusiasmi esile ei kutsu. „Nad arvavad, et see on Vene lõks minu jaoks,” ütleb „Porošenko”.

Veel annab „Porošenko” „Putinile” nõu, kuidas optimeerida kolmepoolse kontaktgrupi tööd Minskis. „Porošenko” teeb ettepaneku, et Moskva esindaja tuleks Kiievisse Minski läbirääkimisi ette valmistama. „Miks mitte. Ma ütlen kohe Lavrovile (Venemaa välisminister Sergei Lavrov – toim). Ma ei saa aru, miks ta keeldub,” vastab „Putin”.

Vestluse käigus visatakse sageli nalja ja naerdakse. „Porošenko” õnnitleb „Putinit” 1. mai puhul. „Me oleme teiega tööinimesed, võib-olla jõuame ka solidaarsuseni,” ütleb „Porošenko”. „Putin” räägib, et Venemaal nimetatakse 1. maid nüüd kevade ja töö päevaks. „Romantiline,” vastab „Porošenko”.

„Kuidas on teil sisemiselt? Saate kõigega hakkama?” küsib „Putin”. „Jah... Saan hakkama, mis seal ikka. Mida edasi, seda kergem,” vastab „Porošenko”. Veel räägib „Porošenko”, et on uhke oma usaldusreitingu üle, millele „Putin” vastab: „Noh, jumal tänatud. See on väga tähtis, et inimesed usaldaksid, see on peamine. See on võtmetähtsusega.”

„Presidendid” jätavad teineteisega soojalt hüvasti. „Surun kätt, suur aitäh,” ütleb „Porošenko”. „Emban, nägemiseni, olgu peale,” vastab „Putin”.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov keeldus salvestust kommenteerimast. „Ma ei tea, mis üllitis see on, millest te räägite... Ma ei tea, üldiselt toimuvad need vestlused kinnisel režiimil, mistõttu ma ei tea, kuidas võidi seal salvestus teha. Ma ei tea, millest te räägite, me ei ole selle üllitisega tuttavad,” lausus Peskov.

Kremli veebilehel on kirjas, et Putin pidas 2015. aasta 30. aprillil telefoniläbirääkimisi kolme riigijuhiga: Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Prantsusmaa presidendi François Hollande’i ja Porošenkoga. Läbirääkimised toimusid niinimetatud Normandia formaadis.