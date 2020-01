Ukraina lennufirma president: allakukkunud lennuk oli üks meie paremaid

„Lennukompanii kollektiivi nimel avaldan sügavat kaastunnet pardal olnud inimeste perekondadele. See oli meie üks paremaid lennukeid suurepärase ja usaldusväärse meeskonnaga ... Me garanteerime kõigi oma lennukite lennukõlblikkuse ja oma meeskondade kõrge kvalifikatsiooni,” ütles Dõhne pressikonverentsil Kiievi Borõspili lennujaamas, vahendab UNIAN.

Dõhne sõnul kadus lennuk radariekraanidelt mõni minut pärast Teherani lennuväljalt õhkutõusmist.

Lennufirma lennutegevuse asepresident Igor Sosnovskõi ütles, et võttes arvesse, et lennuk tõusis 2400 meetri kõrgusele, on meeskonna vea tõenäosus minimaalne.

„Tänasel päeval on olemas andmed, et lennuk saavutas kõrguse 2400 meetrit, seega meeskonna vea tõenäosus on minimaalne. Me lihtsalt ei eelda seda. Võttes arvesse nende kogemust,” ütles Sosnovskõi.

Sosnovskõi sõnul oli lennuki meeskonnas kapten Volodõmõr Japonenko, instruktor Oleksi Naumkin ja teine piloot Sergi Homenko.

„Võttes arvesse reisi raskust, selle kestvust, tugevdati meeskonda. Nad puhkasid enne väljalendu hotellis. Teades, et Teheran ei ole lihtne lennuväli, on meie kogu lennupersonali väljaõpe viimastel aastatel toimunud ainult Teherani lennuväljal. Samuti oli kuus lennusaatjat, suurepärased tüdrukud ja poisid. Olgu muld neile kerge,” ütles Sosnovskõi.

Praegustel andmetel oli oli allakukkunud lennuki pardal 168 reisijat ja üheksa meeskonnaliiget.