Ukraina julgeolekuteenistus pidas Kiievi lähedal kinni ühe ISISe liidritest

Operatsioon viidi läbi koostöös USA luure keskagentuuri (CIA) ja Gruusia siseministeeriumiga.

"Vastavalt 2012. aastast kogutud andmetele oli Gruusia kodanikul hüüdnimega Al Bara Shishani emiiri positsioon (rühmituses) Jamaat Ahadun Ahad, mis asub Latakia kubernerkonnas Süüria Araabia Vabariigis. Ta asus ühele kõrgele ISIL-i (ISIS) positsioonile sõjaemiiri Abu Omar al-Shishani asetäitjaks 2013. aastal," teatas SBU reedel avalduses.

Al Bara Shishani läks 2016. aastal Türki, kus ta jätkas terrorirühmituse tegevuse koordineerimist, enne kui saabus Ukrainasse võltsitud passiga 2018. aastal, et koordineerida edasi ISIS-e amniyati elementide tegevust, teatas SBU.

"Korrakaitseagendid pidasid kurjategija kinni eramaja ees, kus ta elas, Ukraina pealinna lähistel. (Tema) portree kohtuekspertiis on tuvastanud, et kinnipeetud välismaalane on tegelikult tagaotsitav ISIS-e liider," teatas SBU.

Praegu viibib mees vahi all ning politsei uurib, kas ta on seotud kuritegudega Ukrainas, lisaks käivitati kohtuprotsess tema väljaandmiseks, teatas Interfax.

Gruusia meedia teatel on kinnivõetu Pankissi piirkonnast pärit Tsezar Tohosašvili.