Ukraina julgeolekunõukogu sekretär: uurime Ukraina lennuki õhutõrjeraketiga allatulistamise versiooni

- kokkupõrge mehitamata lennuaparaadi või muu lendava objektiga;

- mootori purunemine ja plahvatus tehnilistel põhjustel;

- plahvatus lennuki sees terroriakti tagajärjel.

Komisjoni koosseisu on lülitatud spetsialistid, kes osalevad juurdluses Vene sõjaväelaste rünnaku kohta Malasia Boeingu MH17 vastu 2014. aasta 17. juulil Ukraina õhuruumis ning Malaisia lennuki alla kukutanud Vene õhutõrjeraketi Buk fragmentide ekspertiisis. Nagu teada, on meie eksperdid näidanud selles asjas kõrget professionaalsuse taset.

Meie komisjon kooskõlastab praegusel hetkel Iraani võimudega katastroofipaika sõitmise küsimust ja kavatseb läbi viia Vene õhutõrjeraketi Tor tükkide otsingud vastavalt nendele andmetele, mis on avaldatud internetis. Me kasutame kõiki Boeingu MH17 vastase rünnaku uurimise kogemusi, et selgitada välja tõde Ukraina lennuki huku kohta Teheranis.

Praegusel hetkel peame me efektiivseid diplomaatilisi läbirääkimisi Iraani poolega, on kõik alused loota koostööle kõigis küsimustes, sealhulgas meie komisjoni osalemises meie lennuki „mustade kastide” dešifreerimisel. Ukraina kodanike hukkumise uurimine on Ukraina presidendi isikliku kontrolli all, kõigist andmetest, mis on võimalik avaldada, teavitame me viivitamatult Ukraina avalikkust ja massiteabevahendeid.”