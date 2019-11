Ukraina hakkab Venemaaga taas vange vahetama

"Tahaksin, et see juhtuks võimalikult kiiresti. Me ei seoks seda üldse Normandia tippkohtumisega. Kui tippkohtumine soodustab vahetust, pole meil midagi selle vastu. Meie jaoks on viivitus inimeste vabastamisel pehmelt öeldes tragöödia," ütles Prõstaiko usutluses uudistekanalile TSN.

"Antud hetkel valmistume veelgi suuremaks vahetuseks, kui eelmisel korral, ja hetkel on vahetuseks sobivate kandidaatide valimise aeg, vabastamise võimaluse uurimise aeg," märkis välisminister.

"'Vahetus' on mõiste, mida kasutatakse rohkem meedias, meie kasutame teist mõistet - 'samaaegne vabastamine'. See sarnaneb rohkem sellega, mille kallal mõlemad pooled tegelikult töötavad," sõnas ta.

"Tahaks uskuda, et... juba novembris toimub ka nelja riigijuhi tasemel kohtumine," lisas Prõstaiko.