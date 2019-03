UKRAINA BLOGI | Heitluses riigipea koha pärast tõotab edu saata noort telekoomikut

Telekomöödias presidenti mängiv Zelenski on juba mõnda aega kandidaatidest populaarseim, kindlustades täna arvamuse küsitluste kohaselt tõenäoliselt pea neljandiku kõigist häältest, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Ametis oleva riigipea Porošenko ja opositsionäär Tõmošenko toetus on pea võrdselt alla 20 protsendipunkti, millega jäädakse 41-aastasele telekoomikule küll selgelt alla, ent millest piisab, et üks neist jõuaks probleemideta teise vooru.

Valida saab hommikul kella kaheksast õhtul kella kaheksani.

UKRAINA VALIMISTE BLOGI

Jaoskondades nagu näha, saab soovi korral ka kõhu täis süüa. https://twitter.com/ChristopherJM/status/1112234953972957189

39 riigipea kandidaati ja ligi 80 sentimeetrit pikk valimisnimekiri. https://twitter.com/JonahFisherBBC/status/1112228241266429952

Ida-Ukraina aladel on jätkuvalt rahutu ning möödunud ööpäeval sai kontaktjoonel surma vähemalt üks ja vigastada veel neli Ukraina sõjaväelast. Ööpäeva jooksul rikuti relvarahu pea kolmekümnel korral. https://twitter.com/expatua/status/1112077923010265088

41-aastane Volodõmõr Zelenski teatas oma kandideerimisest vana-aastaõhtul ja tõusis kiiresti populaarsuselt esikohale, kasutades ära nii oma tegelaskuju kui ka rahva rahulolematust võimueliidiga. Ülimenukas telesarjas kehastab Zelenski nimelt õpetajat, kellest ootamatult saab president. Nii tema partei kui ka telesari kannavad nime „Rahva teener”. Ka Zelenski puhul on vastamata küsimusi, mis puudutavad tema ärisuhteid oligarh Igor Kolomoiskiga, kelle telekanalis 1 + 1 sarja „Rahva teener” näidatakse. Sellest hoolimata esitleb Zelenski end Ukraina poliitikas uue tegijana, kes võitleb juurdunud poliiteliidi vastu. Tema programm arvestab valijate tüdimust poliitikast, lubades suuremat otsedemokraatiat ja endale ainult üht ametiaega. Olulistes küsimustes lubab ta korraldada riiklikke referendumeid ning kaotada parlamendiliikmete, kohtunike ja presidendi puutumatuse kriminaaluurimise ees. Ehkki seni on Zelenski favoriit, hoiatavad analüütikud, et tema partei struktuur on nõrk ja toetus põhineb noortel valijatel. See teeb ta valimispäeva lähenedes kogenumate vastaste jaoks haavatavaks. Asjaolu, et Zelenskil pole poliitikakogemust mujal kui telekomöödias, on põhjustanud ka kriitikat. Kohtumine Euroopa riikide suursaadikutega kujunes fiaskoks. „Reaktsioon oli: kas see on mingi nali?” ütles üks diplomaat. „Osa tema programmi jätab paberil hea mulje, aga ta ise pole võimeline oma poliitikast rääkima.” https://epl.delfi.ee/news/valismaa/ukraina-presidendivalimiste-favoriit-mangib-telesarjas-presidenti?id=85495919

https://epl.delfi.ee/news/arvamus/nina-hrustsova-ameerika-jant-ahvardab-ukrainas-korduda-tragoodiana?id=85574065

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/ukraina-puhapaeval-toimuvate-presidendivalimiste-eel-on-endiselt-populaarseim-naljamees-zelenskoi?id=85745377

Tere hommikust! Hoiame täna terve päeva jooksul Ukraina riigipeavalimistel silma peal ja vahendame kõige värskemat infot kõikjalt Ukrainast, sh sõjaga maadlevast Ida-Ukrainast. Tulemusi on oodata õhtul kella 20 paiku.