Üheksateistkümnes päev: prantslased loobuvad pensionireformi tõttu lähedastega jõulude veetmisest

Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe on pannud valituse poolt paika kohtumise streikijate esindajatega, mis leiab aset seitsmendal jaanuaril. Läbirääkimised kulgevad oodatavasti läbi terve jaanuarikuu, kirjutab AFP.

Streigi sandistav mõju

Pea kolm nädalat väldanud massimeeleavaldused on löönud Prantsusmaad raudrusikaga kõhtu: transpordisõlmede puudulik toimimine mõjutab kümneid tuhandeid inimesi, eelkõige just suuremate linnade elanikke. Pühade aeg on tundlikuim periood aasta jooksul, mil sellist asja korraldada - inimesed reisivad just praegusel hetkel kõige rohkem, veetmaks tähtpäevi koos lähedastega.

Transporditööliste streik on tekitanud ootamatu nõudmise rendiautode turul, ent säärase massi rahulolematute inimeste rahuldamine käib teenusepakkujatele üle jõu.

Tänasel õhtupoolikul sulgetakse rongiühendus Pariisi kesk- ja äärelinna vahel.

Miks just transporditöölised?

Kavandatav pensionireform on valitsuse sõnutsi läbinähtavam ja õiglasem. Avaliku sektori töötajad - nagu näiteks raudteetöölised - jäävad aga plaanitavate reformimuudatuste tõttu ilma varasest pensionist ja muudest hüvedest.

Streikivad ametiühingud loodavad korrata 1995. aastal mässanud metroo- ja rongitöölsite edulugu, mil Prantsusmaa valitsus oli sunnitud peale kolmenädalast streiki tollase pensionireformi kava maha matma.