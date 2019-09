Üheksal Euroopa Komisjoni kandidaadil paluti finantsdeklaratsioone täpsustada

Need on Josep Borrell (välispoliitikajuhi kandidaat Hispaaniast), Elisa Ferreira (ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku kandidaat Portugalist), Johannes Hahn (eelarvevoliniku kandidaat Austriast), Stella Kyriakidou (tervishoiuvoliniku kandidaat Küproselt), Rovana Plumb (transpordivoliniku kandidaat Rumeeniast), Didier Reynders (õigusvoliniku kandidaat Belgiast), Janusz Wojciechowski (põllumajandusvoliniku kandidaat Poolast) ja Kadri Simson (energiavoliniku kandidaat Eestist).

Kandidaatidel paluti esitada täiendavad andmed oma finantsdeklaratsioonide kohta 27. septembriks, et õigusasjade komitee saaks anda rohelise tule nende avalikele kuulamistele parlamendi ees, mis algavad 30. septembril.

Kui täiendavad andmed loetakse ebapiisavateks, võib õiguskomitee kutsuda kandidaadi minikuulamisele, mis võib toimuda suletud uste taga.

Aubry nimetas aga mõningaid esialgseid deklaratsioone „puudulikeks, kahtlasteks või otse šokeerivateks”. Aubry on õigusasjade komitee liige.

„Ajakirjanduses või avalike võimude avaldatud avalik informatsioon on vastuolus deklaratsioonidega, mis meie ees on,” ütles Aubry.

Neli deklaratsiooni olid Aubry sõnul „tühjad”, neljas näidati osalust ettevõtetes, mis on registreeritud Euroopa Liidu lobistid, ning veel kaks olid varasemate avaldustega vastuolus.

„Mis on selge, on see, et tulevasel komisjonil on sidemeid nafta- ja finantslobidega,” ütles Aubry.