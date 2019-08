Twitteri asutaja konto külvati üle rassismi ja roppustega

Häkkeritel õnnestus Dorsey kontolt säutsuda roppusi, kasutades sh sõna "n**ger", umbes 15 minutit. Üks postitus vihjas ka, et sotsiaalmeediaettevõtte peakorteris on pomm, vahendab uudistekanal BBC.

Twitter väidab, et kontosse suudeti sisse pääseda mobiilsideoperaatori turvaaugu tõttu.

"Jack Dorsey kontoga seotud telefoninumber oli mobiilsideteenuse pakkuja poolt teostatava turvajärelevalve tõttu kompromiteeritav," teatas Twitter reede õhtul avalduses. "Ja see võimaldas volitamata isikutel telefoninumbrilt tekstisõnumitena säutse koostada ja neid välja saata. Hetkel on probleem leidnud lahenduse."

Allikas Twitterist kinnitas BBC-le, et häkkerid olid Dorsey konto kontrollimiseks kasutanud tehnikat, mida nimetatakse simswappinguks (või simjackinguks). Tegemist on tehnikaga, mille abil telefoninumber - antud juhul Dorsey kontoga seotud telefoninumber - kantakse uuele SIM-kaardile, tavaliselt pärast seda, kui ründajad on suutnud mobiilsideteenuse pakkujale end edukalt oma ohvrina esitleda või klienditoele altkäemaksu maksnud.

Telefoninumbrit kontrollides said ründajad tekstsõnumi abil saata säutse otse Dorsey Twitteri kontole.

Kui tänapäeval kasutab valdav enamus kasutajatest säutsude postitamiseks mobiilirakendust, siis Twitteri algusaegadel loodi võimalus saata säutse ka tekstisõnumite teel ning seda võimalust on ettevõte säilitanud tänaseni, osaliselt selle kasutamise tõttu arengumaades, kus andmeedastuskulud on suured.