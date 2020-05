Twitter varjas Donald Trumpi säutsu „vägivalla ülistamise” tõttu

Kustutamise asemel asendati säuts hoiatusega, millele klikkides saab lugeda Twitteri vastavaid reegleid, vahendab BBC News.

Trump kirjutas Minneapolises toimuvatest rahutustest mustanahalise mehe surma tõttu politsei vahi all.

„....Need KÕRILÕIKAJAD häbistavad George Floydi mälestust ja ma ei lase sel juhtuda. Rääkisin just kuberner Tim Walziga ja ütlesin talle, et sõjavägi on täielikult temaga. Kui on mingeid raskusi, võtame me kontrolli, aga kui rüüstamine algab, algab tulistamine. Aitäh teile!” kirjutas Trump.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!