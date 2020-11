Twitter sulges Valge Maja endise peastrateegi Steve Bannoni konto pärast juttu peade piigi otsa ajamisest

Bannon väitis vääralt, et Donald Trump võitis presidendivalimised, vaatamata sellele, et mitmetes osariikides on seis endiselt lahtine, ja ütles, et Trump peaks Fauci ja Wray vallandama, vahendab CNN.

Seejärel ütles Bannon, et tema läheks veelgi kaugemale: „Mina ajaksin pead piigi otsa. Just. Ma paneksin need Valge Maja kahte nurka hoiatusena föderaalbürokraatidele. Te kas tegutsete programmi järgi või olete läinud.”

Bannon esines nende avaldustega otseülekandes oma saates: „War Room: Pandemic”.

Video oli Bannoni Facebooki kontol üleval umbes kümme tundi ja seda vaadati ligi 200 000 korda, enne kui Facebook selle eemaldas, viidates oma vägivalla ja vaenu õhutamise vastasele poliitikale.

Enne seda eemaldas video YouTube oma vägivalla õhutamise vastase poliitika tõttu.

Twitter teatas, et sulgeb lõplikult Bannoni „War Roomi” podcast'i konto vägivalla ülistamise eest.

Ka teised Trumpi toetajad on kasutanud vägivaldset ja militaristlikku retoorikat, et toetada Trumpi alusetuid väiteid valimiste võltsimise kohta.

Donald Trump Jr kutsus isa „minema totaalsesse sõtta nende valimiste pärast”. „On aeg see segadus ära koristada ja lõpetada banaanivabariigina välja paistmine!” lisas Donald Jr.

Eile sulges Facebook Trumpi-meelse grupi „Stop The Steal” („Peatage vargus”), millel oli sadu tuhandeid liikmeid ja mis koordineeris meeleavaldusi. Mõned grupi liikmed tegid postitusi kodusõja ja valitsuse vastu ülestõusmise kohta, kui Trump peaks valimised kaotama.