Twitter keelas 7000 süvariigiteoreetikute kontot ja piirab muul viisil nende tegevust

Twitter lõpetab QAnoniga seotud kontode ja sisu soovitamise ning astub samme selle sisu ringlemise piiramiseks trendides ja otsingus. See tegevus puudutab umbes 150 000 kontot, teatas pressiesindaja, kes jäi anonüümseks, sest kardetakse sotsiaalmeediaettevõtte töötajate sihitud ahistamist, vahendab NBC News.

Pressiesindaja teatas, et Twitter on viimastel nädalatel maha võtnud üle 7000 QAnoni konto sihitud ahistamise vastaste reeglite rikkumise eest.

Twitter keelab QAnoniga seotud märksõnade ilmumise trenditeemade hulka ja otsingumootorisse, teadaolevalt QAnoniga seotud URL-id ja „sülemlemise” ehk inimeste alusetu sihitud ja koordineeritud ahistamiskampaaniad QAnoni järgijate poolt.

Pressiesindaja sõnul tegutseb Twitter just nüüd kasvava kahju tõttu, mida selle vandenõuteooriaga seostatakse.

QAnon on parempoolne vandenõuteooria, mis keskendub alusetule usule, et anonüümne vihjete andja paljastab, kuidas USA president Donald Trump juhib salajast sõda niinimetatud süvariigi vastu, mis on poliitilise, äri- ja Hollywoodi eliidi kogum, mis teooria järgi kummardab saatanat ning kuritarvitab ja mõrvab lapsi. Selle vandenõuteooria juured kasvasid välja niinimetatud Pizzagate’ist – väitest, et Hillary Clinton juhtis Washingtoni pitsabaarist pedofiiliavõrgustikku.

QAnon tõusis interneti vandenõukogukonna äärealadelt tuntud poliitiliseks nähtuseks ja Trumpi toetajad ilmuvad näiteks üritustele erinevate tähte Q kandvate esemetega. QAnoni järgijaid on seostatud ka relvastatud vastasseisude, inimröövi katsete, ahistamise ja vähemalt ühe tapmisega pärast seda, kui see teooria 2017. aasta oktoobris esimest korda tuule tiibadesse sai.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) tunnistas QAnoni eelmisel aastal potentsiaalseks kodumaiseks terroriohuks.

Vaatamata tõendite puudumisele ja mitmete ennustuste täitumata jäämisele on QAnoni toetamine tunginud peavoolu ning mitmed vabariiklastest kongressi kandidaadid taotlesid avalikult QAnoni järgijate toetust.

Koroonaviiruse pandeemia ajal on QAnoni liikumine leidnud ühise keele teiste vandenõuteoreetikute, näiteks vaktsiinivastastega.