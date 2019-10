Twitter kavatseb keelata kõik poliitilised reklaamid

„Kuigi internetireklaam on kommertsreklaamijate jaoks uskumatult võimas ja väga efektiivne, toob see võim kaasa märkimisväärsed riskid poliitikale,” ütles Twitteri tegevjuht Jack Dorsey oma säutsus, vahendab BBC News.

Twitteri keeld hakkab kehtima 22. novembril ja kõik üksikasjad avaldatakse 15. novembril.

Dorsey selgitas oma seisukohti reas säutsudes.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵