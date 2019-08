Twitter ja Facebook lõid Hiinale Hongkongis vastu näppe

Twitter teatas, et eemaldas 936 kontot, mida selle esindaja sõnul kasutati Hongkongis poliitiliste ebakõlade külvamiseks.

Võrgustiku sõnul olid kontod pärit mandri-Hiinast ja olid osa kooskõlastatud katsest õõnestada protestiliikumise legitiimsust ja selle poliitilisi seisukohti.

Facebook eemaldas omakorda "seitse lehte, kolm gruppi ja viis Facebooki kontot".

"Nad postitasid sageli kohalikke poliitilisi uudiseid, sh Hongkongis jätkuvate protestide kohta" ütles Facebooki küberturvalisuse poliitika juht Nathaniel Gleicher.

"Ehkki selle tegevuse taga olevad inimesed üritasid oma identiteeti varjata, leidis meie uurimine seoseid Hiina valitsusega seotud isikutega."

Lisaks 936-le kontole peatati Twitteris enne sisuliselt aktiivseks muutumist ennetavalt ka 200 000 muud kontot, mis on mõeldud väärinformatsiooni võimendamiseks.

"Tegime seda intensiivsete uurimiste põhjal," ütles ettevõte esindaja, lisades: "meil on usaldusväärseid tõendeid, et see on valitsusega kooskõlastatud ja selle poolt toetatud operatsioon.

"Täpsemalt tuvastasime Hongkongi protestidega seotud sõnumite võimendamiseks suured kontode võrgustikud, mis käituvad kooskõlastatult."

Ta lisas: "Hoiame valvsust, õpime sellest võrgustikust ja rakendame ennetavalt oma poliitikat avaliku vestluse teenimiseks."

Twitter astus sammu pärast intensiivset kriitikat selle eest et Hiina uudisteagentuur Xinhua sai selle võrgus sponsoreeritud postitusi osta. Twitter teatas esmaspäeval, et enam selliseid reklaame ei lubata.

"Edaspidi ei võta me vastu riikliku kontrolli all olevate meediakanalite üksuste reklaame," lubas ettevõte. "Kõigil mõjutatud kontodel on vabadus jätkata Twitteri kasutamist avaliku vestluse pidamiseks, mitte ainult sponsorluse ostjatel."