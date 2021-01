Twitter eemaldas president Trumpi konto jäädavalt

Twitter selgitas oma otsust ööl vastu tänast terves reas säutsudes, olles juba päevi kasvava kriitika all, sest annab 88 miljoni jälgijaga presidendile võimaluse jagada takistamatult valeinformatsiooni ja õhutada vaenu, vahendab The Guardian.

Trumpi konto blokeeriti ajutiselt juba kolmapäeval pärast seda, kui ta avaldas säutsu, milles väljendas poolehoidu jõugule, kes tungis USA Kapitooliumi. USA riigipea teatas kõnealuses postituses, et tegemist on "väga eriliste" inimestega, keda ta armastab, ja kordas alusetuid väiteid valimiste massilisest võltsimisest demokraat Joe Bideni kasuks.

Oma viimases Twitteri-postituses 8. jaanuaril teatas Trump: "Kõigile, kes on seda küsinud, vastan: ma ei lähe (Bideni) ametivannutamisele 20. jaanuaril."

Foto: Scanpix

Twitter märkis, et pärast Trumpi säutsude hindamist kolmapäeval toimunud sündmuste valguses leiti, et need "innustavad tõenäoliselt 6. jaanuari vägivaldseid tegusid jäljendama", rikkudes vägivalla ülistamise keeldu ja tähendades kohest platvormilt eemaldamist.

Kodanikuaktivistid tervitasid Twitteri otsust, ent osa neist leidis, et see tuli liiga hilja.

Trumpi vanim poeg Donald Trump juunior avaldas aga otsuse järel Twitteri-säutsu oma isa toetuseks, nimetades tema konto eemaldamist "täielikuks hullumeelsuseks".

"Me elame Orwelli 1984. [aastas]," kirjutas Trump juunior, viidates düstoopilisele teadusromaanile, mille kirjutas sotsialist totalitarismi kriitikana, märgib The Guardian. "Ameerikas pole sõnavabadust enam olemas. See suri koos tehnoloogiahiidudega ja mis on jäänud, on vaid väheste valitute jaoks."

Juba varem teatas Facebook, et blokeerib Trumpi konto teadmata ajaks, ent vähemalt tema ametist lahkumiseni vähem kui kahe nädala pärast.