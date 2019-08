Tuumakiirgust tuvastavad Vene seirejaamad lõpetasid pärast salapärast plahvatust andmete edastamise

Wall Street Journal teatab, et Dubna ja Kirovi jaamad lõpetasid andmete edastamise just siis, kui õnnetuskoha lähedal asuvates linnades suurenes kiirgustase.

Telekanal CNN teatas, et veel kaks jaama lõpetasid mõni päev hiljem näitajate avalikustamise Bilibinos ja Zalesovos.

Seirejaamad teatasid, et selle põhjuseks olid side- ja võrguprobleemid, ehkki mõned analüütikud kahtlustavad, et Moskva üritas selle asemel hoopis õnnetuse toimumise kohta tõendeid varjata.

"On väga veider juhus, et need jaamad lõpetasid andmete saatmise vahetult pärast 8. augusti intsidenti," ütles relvakontrolli poliitikat edendava valitsusvälise organisatsiooni Relvakontrolli Assotsiatsiooni esindaja Wall Street Journalile.

"See on tõenäoliselt sellepärast, et nad tahavad varjata raketi tõukejõusüsteemi tehnilisi üksikasju, mida nad püüavad ebaõnnestunult välja töötada."

Venemaa Sarovi tuumakeskuse juhtkond teatas eelmisel nädalal kaitseministeeriumi ja Rosatomi selgitusi täpsustades, et Valges meres Severodvinski lähedal plahvatas tuumareaktor.

Teadlaste ja katsetajate surma põhjus oli väikesemõõtmelise tuumareaktori plahvatus. Reaktor oli sõjalise objekti mootori osa, teatasid RFJaTs-VNIIEF-i direktor Valentin Kostjukov ja keskuse teaduslik juht Vjatšeslav Solovjov.

„Hukkus viis RFJaTs-i teadlast-katsetajat, kolm on keskmise raskusega seisundis, nende elu on väljaspool ohtu,” ütles Kostjukov.