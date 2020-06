Tuumaenergiaagentuur: Iraan ei luba inspektoritel kaht enda tuumarajatist uurida

ÜRO alla kuuluva rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) teatel on Iraan juba rohkem kui neli kuud takistanud kahe kahtlase rajatise kontrollimist, vahendab uudistekanal BBC.

Agentuuril on alust kahtlustada, et tõenäoliselt tegeldi neis rajatistes uraani rikastamisega enne, kui Iraan 2015. aastal tuumaleppe sõlmis - täpsemalt 2003. ja 2004. aastal.

Raportis öeldakse, et Iraani valduses oli 20. mai seisuga 1571,6 kilogrammi madalrikastatud uraani, mida on oluliselt rohkem kui tuumaleppes kokkulepitud 300 kilogrammi. Võrreldes märtsiga ei ole see kogus aga märkimisväärselt kasvanud, ütles tuumaenergiaagentuuri ametnik AFP-le.

Ühtlasi juhitakse raportis tähelepanu, et uraani rikastamisaste on hetkel 4,5%, mis ületab taas kokkulepitud 3,67% piirmäära. Tänane tase on siiski endiselt allpool seda, mis on vajalik tuumarelva loomiseks.

Agentuur teatas, et vaatamata koroonaviiruse pandeemia põhjustatud raskustele on sel endiselt juurdepääs kõigile ülejäänud tuumaobjektidele, mis on vajalikud Iraani praeguse tuumategevuse jälgimiseks, ning kiitis Iraani ametivõimude "erakordset koostöövalmidust".

2015. aasta tuumalepe sai halvava löögi 2018. aastal, kui USA president Donald Trump teatas, et astub sellest ühepoolselt tagasi ja jätkab sanktsioonide kehtestamist. Kuigi ülejäänud osapooled jätkasid tuumaleppe toetamist, otsustas Iraan asuda seda rikkuma, väljendades sel moel rahulolematust USA otsusega.